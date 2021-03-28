Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
В Канаде несколько человек пострадали при нападении в библиотеке Общество, 04:01 Уайт высказал сожаление из-за позднего нокаута Поветкина Спорт, 03:43 В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова Политика, 03:34 Промоутер отреагировал на поражение Поветкина фразой «это последний бой» Спорт, 03:05 Минск предложил дать госзащиту представляющим интересы страны журналистам Политика, 03:03 СМИ узнали об увеличении числа погибших при обрушении дома в Каире до 22 Общество, 02:55 Диллиан Уайт нокаутировал Александра Поветкина. Видео Спорт, 02:51 Что приготовить на выходных: окунь в тесте и курица с травами РБК и Miele, 02:39 В штате Нью-Йорк ввели первые в США добровольные «паспорта вакцинации» Общество, 02:26 Поветкин проиграл Уайту нокаутом и лишился титула временного чемпиона WBC Спорт, 02:15 «Час Земли» от Берлина до Приморья. Фоторепортаж Общество, 02:09  В Москве словами «потом хуже будет» объяснили отказ смягчать ограничения Общество, 01:36 Пропавшего в Хибинах лыжника нашли мертвым Общество, 01:26 Почему Bentley до сих пор использует ручной труд на производстве РБК Cтиль и Bentley, 01:15
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Минск предложил дать госзащиту представляющим интересы страны журналистам

Журналистам, которые действуют в интересах страны, могут предоставить телохранителей и другую защиту, которая защитит их «от любых преступных посягательств»
Фото: Александр Молохов / РИА Новости
Фото: Александр Молохов / РИА Новости

В Белоруссии у тех, кто представляет интересы страны, в том числе у журналистов и сотрудников силового блока, могут появиться телохранители. Такую меру планируют включить в закон о госзащите, заявил в эфире госканала «Беларусь 1» заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов.

По словам Рахманова, предполагается, что по решению МВД на этих людей будут распространяться дополнительная защита, «которая позволит сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств».

Представитель Совбеза отметил, что в законе предусмотрены различные меры, «начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных», а также изменение внешности.

Закон о госзащите был принят в Белоруссии в 1999 году. Сейчас под его действие попадают судьи, должностные лица правоохранительных и надзорных органов, сотрудники органа государственной охраны и их близкие.

В Белоруссии заявили о 100 задержанных при «близких к нулю» протестах
Политика
Фото:AP

В середине февраля силовики провели массовые обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов, сотрудников СМИ и правозащитников по всей стране. В МВД утверждали, что у них нашли валюту разных стран, незарегистрированную символику, анкеты «об оказании помощи псевдорепрессированным» и «материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера». В Следственном комитете республики заявили, что следственные действия прошли «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».

В стране с августа 2020 года идут протестные акции, которые начались после президентских выборов. Как объявила ЦИК республики, их выиграл Александр Лукашенко: по данным Центризбиркома, он набрал более 80% голосов, его главная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция с этим не согласна и заявила о фальсификациях. Лукашенко не раз обвинял в организации протестов страны Запада. Среди задержанных на акциях протеста оказывались журналисты, в том числе из России.

Как заявили в МВД, 27 марта за административные нарушения, в том числе за пикеты, задержаны более 100 человек, при этом ведомство «не зафиксировало» митингов, к которым призывала оппозиция. Правозащитный центр «Весна» сообщил о почти 250 задержанных в Минске, Бресте, Новополоцке, Гомели и других городах.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белоруссия защита журналисты телохранитель
Материалы по теме
МВД Белоруссии обвинило бывших силовиков в подготовке теракта
Политика
В Белоруссии сообщили о лишении прав сигналивших в «День воли» водителей
Политика
МВД Белоруссии сообщило о задержании более 200 человек в «День воли»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter