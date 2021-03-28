Минск предложил дать госзащиту представляющим интересы страны журналистам

Журналистам, которые действуют в интересах страны, могут предоставить телохранителей и другую защиту, которая защитит их «от любых преступных посягательств»

Фото: Александр Молохов / РИА Новости

В Белоруссии у тех, кто представляет интересы страны, в том числе у журналистов и сотрудников силового блока, могут появиться телохранители. Такую меру планируют включить в закон о госзащите, заявил в эфире госканала «Беларусь 1» заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов.

По словам Рахманова, предполагается, что по решению МВД на этих людей будут распространяться дополнительная защита, «которая позволит сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств».

Представитель Совбеза отметил, что в законе предусмотрены различные меры, «начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных», а также изменение внешности.

Закон о госзащите был принят в Белоруссии в 1999 году. Сейчас под его действие попадают судьи, должностные лица правоохранительных и надзорных органов, сотрудники органа государственной охраны и их близкие.