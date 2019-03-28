Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа. Курепина приобрела недвижимость в Испании, после того как в 2008 году получила кредит на €12,22 млн от зарегистрированной на Британских Виргинских островах Delco Networks. В Москве она прожила в той же квартире, что и Артяков, утверждают авторы расследования, сам он не ответил на вопрос, кем ему приходится Курепина.

Как отмечает OCCRP, в 2007-м Артяков во время работы в АвтоВАЗе отчитался о доходах в 1,5 млрд руб., позже он указывал меньшие суммы, в период губернаторства он зарабатывал примерно по 10 млн руб. в год, в 2012-м его жена отчиталась о доходах в 60 млн руб.

Курепина позднее продала недвижимость сыну Артякова Дмитрию, сообщает OCCRP, ссылаясь на выписку из испанского реестра. Ему принадлежат две виллы в С’Агаро, утверждают журналисты.

По данным OCCRP, у Курепиной есть совместный бизнес с пенсионеркой Людмилой Рукавишниковой, последняя была зарегистрирована в Москве по одному адресу с супругой главы «Ростеха» Екатериной Игнатовой. Рукавишникова и Куперина владеют пятиэтажным бизнес-центром «Спиридоновка 20» площадью 2,2 тыс. кв. м, его арендует в том числе входящий в «Ростех» концерн «Созвездие», выяснили журналисты.