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Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
Проект OCCRP изучил офшорную сеть «Тройка Диалог» и нашел недвижимость, предположительно, принадлежащую родственникам главы «Ростеха» и сыну его заместителя
Сергей Чемезов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Падчерице главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасии Игнатовой принадлежит вилла и земельный участок в шесть гектаров, расположенные в испанском поселке С’Агаро, сообщается в расследовании проекта OCCRP, которое опубликовала «Медуза».

В документах, которые изучили авторы расследования, говорится, что Игнатова в 2017-м купила дом и землю у компании Societe Immobiliere Elsamex, зарегистрированной в Лихтенштейне.

В документах говорится, что Игнатова купила недвижимость за €2,8 млн.

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OCCRP утверждает, что интересы Elsamex в сделке представляла Мария Баер Пахомова, по данным газеты «Ведомости», это сестра гендиректора лизинговой «Авиакапитал-сервис» (входит в «Ростех») Романа Пахомова. Гендиректором Elsamex является Екатерина Иосиф, такую же должность она занимает «в сотнях фирм по всему миру», включая девять, связанных с «Тройкой Диалогом», пишет OCCRP.

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа. Курепина приобрела недвижимость в Испании, после того как в 2008 году получила кредит на €12,22 млн от зарегистрированной на Британских Виргинских островах Delco Networks. В Москве она прожила в той же квартире, что и Артяков, утверждают авторы расследования, сам он не ответил на вопрос, кем ему приходится Курепина.

Как отмечает OCCRP, в 2007-м Артяков во время работы в АвтоВАЗе отчитался о доходах в 1,5 млрд руб., позже он указывал меньшие суммы, в период губернаторства он зарабатывал примерно по 10 млн руб. в год, в 2012-м его жена отчиталась о доходах в 60 млн руб.

Курепина позднее продала недвижимость сыну Артякова Дмитрию, сообщает OCCRP, ссылаясь на выписку из испанского реестра. Ему принадлежат две виллы в С’Агаро, утверждают журналисты.

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По данным OCCRP, у Курепиной есть совместный бизнес с пенсионеркой Людмилой Рукавишниковой, последняя была зарегистрирована в Москве по одному адресу с супругой главы «Ростеха» Екатериной Игнатовой. Рукавишникова и Куперина владеют пятиэтажным бизнес-центром «Спиридоновка 20» площадью 2,2 тыс. кв. м, его арендует в том числе входящий в «Ростех» концерн «Созвездие», выяснили журналисты.

Теги: «Ростех», жилая недвижимость, Испания
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