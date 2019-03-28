Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

Падчерице главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасии Игнатовой принадлежит вилла и земельный участок в шесть гектаров, расположенные в испанском поселке С’Агаро, сообщается в расследовании проекта OCCRP, которое опубликовала «Медуза».
В документах, которые изучили авторы расследования, говорится, что Игнатова в 2017-м купила дом и землю у компании Societe Immobiliere Elsamex, зарегистрированной в Лихтенштейне.
В документах говорится, что Игнатова купила недвижимость за €2,8 млн.
OCCRP утверждает, что интересы Elsamex в сделке представляла Мария Баер Пахомова, по данным газеты «Ведомости», это сестра гендиректора лизинговой «Авиакапитал-сервис» (входит в «Ростех») Романа Пахомова. Гендиректором Elsamex является Екатерина Иосиф, такую же должность она занимает «в сотнях фирм по всему миру», включая девять, связанных с «Тройкой Диалогом», пишет OCCRP.