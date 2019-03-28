Украинская госкомпания объявила о создании электромагнитного оружия

Разработка компании «Спецтехноэкспорт» на деньги, предоставленные из Индии, создает мощное электромагнитное излучение, выводя из строя технику противника. Устройством можно оснастить в том числе дроны, утверждают конструкторы

Фото: Spetstechnoexport / Facebook

Предприятия оборонного комплекса разработали и организовали производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения разных типов радиоэлектронных средств, сообщается на сайте госкомпании «Спецтехноэкспорт» (входит в концерт «Укроборонпром»).

«Благодаря этому проекту Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия», — заявил директор «Спецтехноэкспорта» Владислав Бельбас.

Такое оружие создает мощное электромагнитное излучение, которое не летально для людей, но выводит из строя радиоэлектронную аппаратуру и военную технику или значительно мешает их работе, отметили в «Спецтехноэкспорте». Его можно размещать как на ракетных, так и на авиационных носителях, включая беспилотники.

В украинской госкомпании сообщили, что заключили соглашение с оборонной компанией из Индии, а полученные от сделки с ней средства направили на создание научно-технической документации и производство опытных образцов. Первую партию нового оружия Украина передала Индии в феврале.

«Спецтехноэкспорт» также объявил, что оборонные предприятия Украины готовы начать серийное производство «в случае заинтересованности со стороны силовых структур».