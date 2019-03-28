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Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
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Украинская госкомпания объявила о создании электромагнитного оружия
Разработка компании «Спецтехноэкспорт» на деньги, предоставленные из Индии, создает мощное электромагнитное излучение, выводя из строя технику противника. Устройством можно оснастить в том числе дроны, утверждают конструкторы
Фото: Spetstechnoexport / Facebook

Предприятия оборонного комплекса разработали и организовали производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения разных типов радиоэлектронных средств, сообщается на сайте госкомпании «Спецтехноэкспорт» (входит в концерт «Укроборонпром»).

«Благодаря этому проекту Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия», — заявил директор «Спецтехноэкспорта» Владислав Бельбас.

Такое оружие создает мощное электромагнитное излучение, которое не летально для людей, но выводит из строя радиоэлектронную аппаратуру и военную технику или значительно мешает их работе, отметили в «Спецтехноэкспорте». Его можно размещать как на ракетных, так и на авиационных носителях, включая беспилотники.

В украинской госкомпании сообщили, что заключили соглашение с оборонной компанией из Индии, а полученные от сделки с ней средства направили на создание научно-технической документации и производство опытных образцов. Первую партию нового оружия Украина передала Индии в феврале.

«Спецтехноэкспорт» также объявил, что оборонные предприятия Украины готовы начать серийное производство «в случае заинтересованности со стороны силовых структур».

Технологии и медиа
КРЭТ рассказал об испытаниях электромагнитного оружия на полигоне

В октябре 2018 года российский концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») сообщил об испытаниях электромагнитного оружия, которым планируется оснащать беспилотники нового поколения.

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США решили увеличить поставки нелетального вооружения Украине

В начале марта суд в Киеве арестовал Бельбаса, а также бывшего главу «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула и еще троих экс-сотрудников предприятия — Дениса Панасенко, Владимира Мицунова и Тимофея Романюка. Им инкриминировали растрату 55 млн грн (131,64 млн руб.), дело касается контракта о поставках комплектующих для самолетов Ан-32 в Индию, сообщало издание «Лiга. Бизнес». Позже Бельбас вышел под залог в 7 млн грн (16,75 млн руб.).

Автор: Константин Нагаев
Теги: оружие, Украина
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