КРЭТ рассказал об испытаниях электромагнитного оружия на полигоне

Испытания российского электромагнитного оружия уже начались, заявил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») Владимир Михеев.Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о так называемой СВЧ-пушке, которая работает со сверхвысокочастотным излучением и предназначена выводить из строя электронику противника, в частности, головки самонаведения ракет. «Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — рассказал Михеев.

Электромагнитным оружием планируется оснащать беспилотники нового поколения. Он добавил, что одновременно ведутся работы и по защите от СВЧ-оружия.

В апреле концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») продемонстрировал три новых вида оружия против дронов для армии и силовиков — «Пищаль», «Таран» и «Сапсан». Каждый из этих образцов борется с беспилотниками постановкой помех и направленными электромагнитными импульсами.

КРЭТ основан в 2009 году как компания в составе «Ростеха», специализирующаяся в области радиоэлектроники. Она производит средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также боевые лазеры.