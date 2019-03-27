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Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил губернатора Могилевской области Владимира Доманевского во время посещения местного агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY

Глава государства остался недоволен показателями роста социально-экономического развития в регионе. Кроме того, президент оценил условия содержания животных и состояние помещений предприятия как неудовлетворительное.

«Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что, больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину!», — посетовал президент, возмутившись, что помещения для содержания животных и самих коров не чистят должным образом.

«Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и других, здесь еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать», — сказал Лукашенко. Он также потребовал возбудить уголовное дело «по всей строгости закона»

«Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор», — добавил президент.

По итогам осмотра своих постов лишились губернатор Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков. Исполнять обязанности главы Могилевской области будет первый заместитель Доманевского Николай Коротин.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, увольнение
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