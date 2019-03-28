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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Политика ,  
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Лукашенко после посещения коровника вслед за губернатором уволил министра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил вице-премьера по агро-промышленному комплексу Михаила Русого и министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Заяца. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Лукашенко также подписал указ об освобождении от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета Владимира Доманевского. Он объявил о его увольнении накануне во время визита на молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов».

Президент также назначил своего помощника, инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова исполняющим обязанности председателя Шкловского районного исполкома.

Во время посещения комплекса Лукашенко обратил внимание на условия содержания животных, состояние помещений, а также выразил недовольство развитием региона. «Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной», — заявлял президент.

В результате Лукашенко решил уволить Доманевского, а также председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова. При этом он также поручил «принять решение» по поводу Лавренкова и назначил исполняющим обязанности губернатора Могилевской области Николая Коротина.

Теги: Александр Лукашенко, увольнения
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Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
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