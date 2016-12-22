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Совфед поддержал названный Матвиенко «чушью» законопроект о платежках ЖКХ
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Совфед поддержал названный Матвиенко «чушью» законопроект о платежках ЖКХ
Политика, 11:21
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Совфед поддержал названный Матвиенко «чушью» законопроект о платежках ЖКХ
Сенаторы проголосовали в поддержку закона о запрете рекламы на платежных квитанциях за услуги ЖКХ. Документ был доработан согласительной комиссией Совета Федерации и Госдумы
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Члены Совета Федерации в среду, 28 марта, поддержали принятие законопроекта о запрете рекламы на квитанциях за услуги ЖКХ. За него проголосовал 141 сенатор, один воздержался, один проголосовал против.

В конце ноября Совфед впервые с момента начала работы седьмого созыва Госдумы отклонил принятый нижней палатой закон о запрете рекламы на платежных квитанциях за ЖКХ. «Неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» — заявила тогда председатель Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что «мы живем при рыночной экономике», а если следовать логике авторов инициативы, то «вообще надо запрещать рекламу в стране».

В середине февраля Совет Федерации и Госдума приняли решение о создании согласительной комиссии по закону о запрете рекламы на платежках ЖКХ. Сенаторы концептуально согласились поддержать проект депутатов, говорили тогда источники РБК в руководстве обеих палат.

Этот законопроект — не единственная за последнее время инициатива, поддержанная депутатами, но отклоненная Совфедом. В декабре прошлого года бурную дискуссию в верхней палате вызвал законопроект о запрете контактной притравки собак, который сенаторы решили отклонить несмотря на то, что он прошел три чтения в Госдуме.

В первоначальной версии, разработанной группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, предлагалось изменить существующую систему дрессировки собак и птиц для дальнейшего использования в охоте на более гуманную, исключающую жестокое обращение с дикими животными. Тогда сенаторы отклонили проект, решив, что он может навредить охотничьей отрасли. В конце февраля документ был принят после согласования межпарламентской рабочей группы.

Также в верхней палате летом 2017 года раскритиковали законопроект Минтруда о создании «реестра коррупционеров». Однако сенаторы не стали отклонять его, а отправили на доработку, после чего приняли документ.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Совет Федерации , платежные квитанции , ЖКХ
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