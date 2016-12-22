Генпрокуратура отказалась проверять отношения Дерипаски с Приходько

В Генеральной прокуратуре решили не проверять информацию о возможной коррупционной составляющей в отношениях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Об этом говорится в ответе ведомства депутату Госдумы

Олег Дерипаска (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Генеральная прокуратура отказалась проверять на предмет возможной коррупционной составляющей информацию, опубликованную Фондом борьбы с коррупцией, о пребывании на яхте бизнесмена Олега Дерипаски вице-премьера Сергея Приходько.

Надзор за владельцем компании «Базовый элемент» Олегом Дерипаской и заместителем председателя правительства Сергеем Приходько не относится к компетенции органов прокуратуры. Об этом говорится в ответе замгенпрокурора Александра Буксмана депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину (копия переписки имеется в РБК).

12 февраля депутат написал запрос генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить фигурантов расследования Алексея Навального. Речь шла о материале Фонда борьбы с коррупцией об отдыхе Приходько на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске, вместе с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой). Рашкин просил силовиков проверить отношения бизнесмена и главы аппарата правительства на «возможную коррупционную составляющую».

В своем ответе депутату Буксман пояснил, что по 10-й статье ФЗ «О прокуратуре» надзорное ведомство принимает заявления и жалобы на нарушение законов, но по первой статье того же закона надзор за исполнением законов «данной категорией лиц» к компетенции органов прокуратуры не относится.

Схожим образом генпрокуратура в начале прошлого года ответила на запрос российского офиса «Трансперенси Интернешнл», который предложил проверить законность вхождения в генсовет партии «Единая Россия» главы Минстроя Михаила Меня. Ведомство не обязано надзирать за министрами, говорилось в ответном письме за подписью помощника генпрокурора Валерия Волкова.

В первой статье закона о надзорном ведомстве сообщается, что «прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти <...>». «Правительство в соответствии с ФКЗ «О Правительстве» является органом исполнительной власти, в связи с этим ответ Генпрокуратуры вызывает сомнения», — заявил РБК руководитель уголовной практики юридической компании Bms Law Firm Тимур Хутов.

Юрист адвокатского бюро «Деловой фарватер» Кристина Майорова считает, что логичнее ждать ответа на подобное заявление от СКР, поскольку именно Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении чиновников различного ранга, включая высокопоставленных, и дела с коррупционной составляющей не являются исключением.

Олег Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, после того как Алексей Навальный выпустил материал об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте Олега Дерипаски. В качестве доказательств продемонстрировал фото и видео, опубликованные в Instagram Анастасии Вашукевич. В итоге миллиардер обвинил Рыбку в размещении в соцсетях материалов о его частной жизни без согласия. Навального в ответчики Дерипаска не призвал, поскольку первоначально опубликованные фотографии были сделаны с коммерческим интересом для раскрутки книги Насти Рыбки, сообщал ранее представитель Дерипаски. Параллельно Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Навального и снял блокировку после удаления текста расследования.

Анастасия Вашукевич сейчас находится в тюрьме в Таиланде, где была задержана за участие в организации незаконного секс-тренинга. В феврале она попросила политического убежища в США, пообещав рассказать о связи российских элит с американскими выборами.