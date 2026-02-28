Операция США против Ирана

Армия Израиля предупредила жителей о новой волне ракет из Ирана

В Израиля снова прозвучала воздушная тревога. ЦАХАЛ предупредил жителей о новой атаке со стороны Ирана и пояснил, что «оборона не является герметичной»

Люди в укрытии на фоне сообщений о приближающихся ракетах, Тель-Авив, Израиль (Фото: Erik Marmor / Getty Images)

В нескольких районах Израиля снова прозвучали воздушная тревога в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Населению настоятельно рекомендуется следовать указаниям Командования тыла. В настоящее время ВВС Израиля проводят операции по перехвату и нанесению ударов по угрозам, где это необходимо для их устранения», — говорится в публикации.

В ЦАХАЛ призвали жителей страны соблюдать указания властей, поскольку «оборона не является герметичной».

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении к согражданам призвал израильтян проявить «выносливость и стойкость». По его словам, операция должна создать условия для смены власти в Иране. 

Иран в ответ на атаку Израиля и США отреагировал масштабным запуском ракет и беспилотников. По информации иранских информационных агентств, Тегеран выпустил по территории Израиля десятки снарядов, в том числе по Иерусалиму.

Россия назвала безрассудным шагом операцию Израия и США против Ирана и призвала вернуться к дипломатическим переговорам. Конфликт грозит региону гуманитарной и, возможно, радиологической катастрофой, считают в МИД.

