Гостелевидение Ирана сообщило о начале подготовки страны к ответным мерам

Иранские вооруженные силы готовятся к ответным действиям против Израиля. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана, передает The New York Times.

Часом ранее иранский чиновник сообщил Reuters, что Тегеран готовится нанести «сокрушительный» удар в ответ на атаку Израиля.

Утром 28 февраля ЦАХАЛ нанес «превентивные» удары по ряду иранских городов, в том числе Тегерану. Операция Израиля получила название «Маген Иуда» (Защитник Иуды).

