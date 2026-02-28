В Израиле раскрыли детали операции удара по Ирану

В ЦАХАЛ заявили, что атака на Иран планировалась в течение нескольких месяцев

Операция удара по Ирану планировалась в течение нескольких месяцев в координации с США, а дата ее начала была определена несколько недель назад. Об этом заявил израильский военный чиновник Reuters.

Ранее 28 февраля Израиль сообщил о превентивном ударе по Ирану. «Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Утром в Тегеране прозвучали три взрыва. Mehr пишет, что несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури. Это центральная площадь в Тегеране.

