В Тегеране прогремели взрывы
В столице Ирана прогремели взрывы, передает иранское агентство Fars.
Сначала, в 09:14 мск, агентство сообщило о трех взрывах. По данным Mehr, несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури. Рядом находится резиденция лидеров Ирана — дворец Саадабад. Позднее, в 09:38, Fars написало о новых взрывах — они раздались в северной и восточной частях Тегерана.
Минобороны Израиля заявило, что по Ирану нанесен превентивный удар. «В ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль», — заявил глава ведомства Исраэль Кац.
Эскалация на Ближнем Востоке началась в январе на фоне массовых протестов в Иране. США поддержали демонстрантов и нарастили силы в регионе. The New York Times со ссылкой на источники 19 февраля сообщила, что Израиль активно готовится к совместному с США удару по Ирану.
Накануне США сообщили о вывозе части дипломатов и членов их семей из Израиля и рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в страну. Великобритания отозвала сотрудников своего посольства в Иране и также призвала граждан соблюдать меры безопасности.
