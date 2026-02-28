 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

В Дании усомнились, что Трамп «рискнет городами США» ради Европы

Председатель комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов счел, что полагаться на защиту со стороны американцев «весьма рискованно» Он также отметил, что странам Европы нужно создать свое ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп едва ли «рискнет американскими городами» для защиты Европы. Об этом заявил председатель комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов Associated Press.

«Если все станет по-настоящему серьезным, я очень сомневаюсь, что Трамп рискнул бы американскими городами ради защиты европейских городов», — сказал Ярлов.

Он добавил, что не знает наверняка, однако полагаться на защиту со стороны США кажется «весьма рискованным». При этом глава оборонного комитета в датском парламенте считает, что в долгосрочной перспективе европейским странам необходимо получить свое ядерное оружие, передало AP.

«У скандинавских стран есть такие возможности. У нас есть уран, у нас есть ученые. Мы можем разработать ядерное оружие. Реалистично говоря, это займет много времени. Поэтому в краткосрочной перспективе мы обращаемся к Франции», — добавил он.

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Политика
Эмманюэль Макрон

2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обновить ядерную доктрину его страны, сообщило Associated Press. О работе над ее изменениями политик рассказывал еще осенью 2025 года. Politico писало, что французские чиновники не стали прогнозировать содержание речи президента. Однако варианты включают увеличение числа ядерных боеголовок Франции и участие европейских стран во французских учениях, имитирующих ядерный налет.

В 2025 году Макрон объявил об открытии дебатов о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием. Тогда же он назвал Россию «угрозой Франции и Европе». МИД России тогда счел его высказывания угрозой в адрес Москвы.

Романов Илья
Дания Европа США Россия Франция ядерное оружие
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
