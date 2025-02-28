Белый дом после спора Трампа с Зеленским заявил о защите интересов США

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не позволят, чтобы американский народ использовали, говорится в заявлении Белого дома после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским во время встречи в Вашингтоне.

Трамп и Вэнс всегда будут защищать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире, говорится в сообщении.

Спор между президентами, в нем участвовал и вице-президент, разгорелся на публичной части встречи перед потенциальным подписанием сделки по полезным ископаемым. Политики не сошлись во мнениях относительно дипломатии для решения украинского конфликта, переговоров с Россией, благодарности Киева за усилия Вашингтона в этом вопросе и т. д.

Белый дом привел некоторые высказывания Трампа из спора, в том числе о том, что у Украины без США «нет карт» в конфликте, что Киев «играет в азартные игры с Третьей мировой войной», что Украина в первый срок Трампа получала военную помощь от США, в то время как при Бараке Обаме (в 2014-м он был американским президентом) Украина получила «только простыни».

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