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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что Украине придется пойти на компромиссы

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Ни одно соглашение нельзя заключить без компромиссов, заявил Трамп, но заверил, что они «не будут такими значительными, как думают некоторые». Ранее он говорил, что на уступки нужно будет пойти и России
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Украине придется пойти на компромиссы в вопросе урегулирования с Россией, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам республиканца, «ни одну сделку нельзя заключить без компромиссов». В то же время он заверил, что они «не будут такими значительными, как некоторые думают», передает The Guardian.

Трамп выразил уверенность, что его «запомнят как миротворца»: «Я делаю это, чтобы спасти жизни». По словам президента, конфликт России и Украины пошел «в неправильном направлении» и мог перерасти в третью мировую.

Трамп пообещал помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
Политика
Дональд Трамп

США и Украина намерены позже сегодня подписать соглашение о полезных ископаемых, сказал Трамп, добавив, что считает его «очень справедливой сделкой». Соединенные Штаты намерены использовать редкоземельные металлы при производстве всего, «включая искусственный интеллект и оружие», сказал он. Суть сделки, по словам Трампа, заключается в том, что «возвращения к боевым действиям не будет».

Зеленский со своей стороны призвал Трампа «не идти на компромиссы» с Россией и подчеркнул важность поддержки США, которая гарантировала бы, что мирное соглашение будет соблюдаться, передает Guardian.

Трамп ранее говорил, что на уступки придется пойти и российскому президенту Владимиру Путину, а также обещал, что США постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий. Россия исключает территориальные уступки Украине.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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