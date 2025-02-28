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Политика ,  
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Главреда «Вечерних ведомостей» задержали в Екатеринбурге

Постников сообщил, что ему вменяют ч. 1 ст. 20.3 — пропаганду или публичную демонстрацию запрещенной символики, по которой грозит арест на срок до 15 суток. Вечером он должен был выступать с лекцией в местном баре
Владислав Постников
Владислав Постников (Фото: PostnikovUral / Telegram)

Главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге. Об этом журналист сообщил в телеграм-канале.

«Доставляют в отдел.<...> Озвучили информацию о том, что на меня составляют протокол по «арестной» статье 20.3 часть 1 КоАП. Очевидно, хотят за что-то напакостить», — написал он. Журналист допустил, что будет отправлен под административный арест.

Позднее Постников сообщил, что его привезли в полицейский отдел, где начали составлять протокол о доставлении. «А сам протокол об административном правонарушении хотят оставить не полицейские ОП № 1, и не полицейские городского УМВД, а <...> сотрудники областного главка», — заявил он.

Ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) предусматривает наказание для граждан в виде штрафа на сумму до 2 тыс. руб. или административного ареста на срок до 15 суток.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Постников был задержан и доставлен для составления протокола об административном правонарушении, статью он не уточнил. Источник пояснил РБК, что, поскольку Постников является главредом СМИ, административная практика может быть распространена и на директора СМИ, где он работает. Директором «Вечерних ведомостей» является Гузель Аиткулова.

Вечером 28 февраля Постников должен был выступать с лекцией о «некоторых аспектах уральской (и екатеринбургской) идентичности» в местном баре «Молодость».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления МВД по Свердловской области и в региональное управление СК.

Адвокат заявил об отказе завести дело на главреда «Вечерних ведомостей»
Политика
Владислав Постников

«Вечерние ведомости» — это екатеринбургская газета, освещающая новости Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов Урала.

Постников уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в сентябре 2022 года на банковских счетах главного редактора «Вечерних ведомостей» заблокировали 5 млн руб. за «ущерб, причиненный преступлением».

По словам Постникова, блокировка средств была связана с делом экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом) о фейках об армии: следствие считало, что журналист мог получать от политика «преступные деньги». По словам адвоката и самого журналиста, Постников не был знаком с Пономаревым.

Летом 2024 года МВД отказалось возбуждать административное дело об оскорблении человеческого достоинства в отношении Постникова. По словам его адвоката Георгия Краснова, в материалах речь шла о посте в телеграм-канале главреда от 13 декабря 2023 года, посвященном 30-летию Конституции России.

Аиткулову также штрафовали на 110 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии. Ее признали виновной в публичной демонстрации в марте 2022 года публикаций «по поводу задержания человека на площади Труда и по поводу собрания группы людей на Плотинке». В частности, в телеграм-канале издания были публикации о том, как граждане скандируют пацифистские лозунги и выступают против военной операции на Украине.

Сторона защиты ходатайствовала о лингвистической экспертизе, однако суд отказал им в этом. «Вечерние ведомости» отмечали, что публикации, за которые судили издание, были размещены в телеграм-канале до вступления в силу ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Елена Степанова Елена Степанова
Екатеринбург задержание административная ответственность журналист главред новости
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