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Политика ,  
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Адвокат заявил об отказе завести дело на главреда «Вечерних ведомостей»

На главреда «Вечерних ведомостей» не стали заводить дело из-за поста в Telegram
Владислав Постников
Владислав Постников (Фото: postnikovural / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

МВД отказалось возбуждать административное дело об оскорблении человеческого достоинства в отношении главного редактора екатеринбургской газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, сообщил РБК его адвокат Георгий Краснов.

Накануне сам Постников рассказал РБК, что сотрудники правоохранительных органов уведомили его о возбуждении административного дела по части 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях — распространение информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Поводом, по словам журналиста, стал пост в телеграм-канале.

Краснов уточнил РБК, что речь идет о сообщении Постникова от 13 декабря 2023 года, посвященном 30-летию Конституции России. Рапорт о нем, по словам адвоката, в марте этого года составил помощник прокурора Кировского района Екатеринбурга Дмитрий Митькин.

На главреда «Вечерних ведомостей» завели дело за пост в телеграме
Общество
Владислав Постников

«В июне 2024 года отделом полиции № 1 УМВД России по г. Екатеринбургу было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП в связи с истечением трехмесячного срока привлечения к ответственности», — сообщил РБК Краснов.

«Таким образом, суд по статье о «неуважении к власти» в отношении Владислава Постникова не состоится», — заключил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.

Статья, по которой могли возбудить дело в отношении Постникова, предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 100 тыс. руб. 14 июня журналист должен был ознакомиться с документами по делу в отделе полиции.

Этот случай выдвижения обвинений в адрес Постникова не был первым. В сентябре 2022 года на банковских счетах главного редактора «Вечерних ведомостей» заблокировали 5 млн руб. за «ущерб, причиненный преступлением».

По словам Постникова, блокировка средств была связана с делом экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом) о фейках об армии: следствие считало, что журналист мог получать от политика «преступные деньги».

По словам адвоката и самого журналиста, Постников не был знаком с Пономаревым.

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Теги
журналист главред оскорбление административное дело Свердловская область новости

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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