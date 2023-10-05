 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Екатеринбурге оштрафовали директора издания «Вечерние ведомости»

Директора «Вечерних ведомостей» оштрафовали за дискредитацию армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Гузель Аиткулова
Гузель Аиткулова (Фото: Марина Молдавская / «Коммерсантъ»)

Директора компании — учредителя екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову приговорили к штрафу на 110 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Об этом говорится в публикации на сайте издания.

Аиткулову признали виновной в публичной демонстрации в марте 2022 года публикаций «по поводу задержания человека на площади Труда и по поводу собрания группы людей на Плотинке». В частности, в телеграм-канале издания появились публикации о том, как граждане скандируют пацифистские лозунги и выступают против военной операции на Украине.

Протокол составил майор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев. Как пишет издание, в ходе судебного заседания он заявил, что сотрудники «Вечерних ведомостей» «не соблюли цензуру».

Сторона защиты ходатайствовала о лингвистической экспертизе, однако суд отказал им в этом. «Вечерние ведомости» также отмечают, что публикации, за которые судят издание, были размещены в телеграм-канале до вступления в силу статьи 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Статья 20.3.3 появилась в КоАП в марте 2022 года, она предусматривает наказание в виде штрафов до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. После неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы).

Теги
Ведомости Екатеринбург суд дискредитация армии цензура
Материалы по теме
Суд прекратил дело главы якутского «Яблока» о дискредитации армии
Политика
В Думе предложили ввести наказание за дискредитацию росгвардейцев
Политика
Журналистку Прокопьеву оштрафовали по делу о дискредитации армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 17:42
МИД Грузии выразил обеспокоенность из-за базы ВМФ России в Абхазии Политика, 17:40
Путин заявил о собственном понимании цивилизации у России Политика, 17:39
Лауреата Нобелевки назвали новым Ибсеном на российской сцене Общество, 17:38
Альфа-банк подал иск о банкротстве кипрской головной компании «Связного» Бизнес, 17:37
ВС запретил интернет-магазинам оправдывать изменения цен сбоями на сайте Общество, 17:29
Курс биткоина снова превысил $28 тыс. Крипто, 17:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ПСБ спрогнозировал переход банковского сектора в цифру за пять лет Пресс-релиз, 17:28
Путин отказался считать конфликт на Украине территориальным Политика, 17:25
Курс доллара превысил ₽100 во второй раз с начала недели Инвестиции, 17:25
Акции «Яндекса» подорожали из-за данных о новых условиях раздела бизнеса Инвестиции, 17:18
Зеленский и Пашинян встретились в Гранаде Политика, 17:18
Путин рассказал об отказе НАТО принять Россию в блок Политика, 17:16
В Италии сообщили о нежелании «Ювентуса» платить Роналду почти €20 млн Спорт, 17:14