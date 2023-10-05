В Екатеринбурге оштрафовали директора издания «Вечерние ведомости»

Гузель Аиткулова (Фото: Марина Молдавская / «Коммерсантъ»)

Директора компании — учредителя екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову приговорили к штрафу на 110 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Об этом говорится в публикации на сайте издания.

Аиткулову признали виновной в публичной демонстрации в марте 2022 года публикаций «по поводу задержания человека на площади Труда и по поводу собрания группы людей на Плотинке». В частности, в телеграм-канале издания появились публикации о том, как граждане скандируют пацифистские лозунги и выступают против военной операции на Украине.

Протокол составил майор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев. Как пишет издание, в ходе судебного заседания он заявил, что сотрудники «Вечерних ведомостей» «не соблюли цензуру».

Сторона защиты ходатайствовала о лингвистической экспертизе, однако суд отказал им в этом. «Вечерние ведомости» также отмечают, что публикации, за которые судят издание, были размещены в телеграм-канале до вступления в силу статьи 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Статья 20.3.3 появилась в КоАП в марте 2022 года, она предусматривает наказание в виде штрафов до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. После неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы).