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Политика ,  
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Трамп заявил о своем уважении к Зеленскому. Видео

Дональд Трамп заявил о своем уважении к Владимир Зеленскому

Трамп заявил о своем уважении к Зеленскому. Видео
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Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что уважает украинского лидера Владимира Зеленского.

В середине февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». Когда теперь ему напомнили об этих словах, президент США ответил: «Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал».

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 28 февраля. Это будут их первые переговоры с тех пор, как Трамп вновь стал президентом.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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