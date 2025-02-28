Трамп заявил о своем уважении к Зеленскому. Видео

Video

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что уважает украинского лидера Владимира Зеленского.

В середине февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». Когда теперь ему напомнили об этих словах, президент США ответил: «Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал».

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 28 февраля. Это будут их первые переговоры с тех пор, как Трамп вновь стал президентом.