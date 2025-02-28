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Политика ,  
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По делу о покушении на митрополита Тихона задержали его помощника

Никита Иванкович и Денис Попович, которых ФСБ задержала по делу о подготовке теракта, появлялись рядом с Тихоном Шевкуновым, которого FT называла «духовником Путина». В прошлом году их завербовали украинские спецслужбы
Денис Попович
Денис Попович (Фото: ФСБ России)

Один из подозреваемых в планировании покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Сретенском монастыре Денис Попович служил его помощником, следует из материалов, опубликованных ФСБ.

Второй подозреваемый — клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович, обоих задержали. По данным ФСБ, мужчин завербовало Главное управление разведки (ГУР) в середине прошлого года.

Попович родился в украинском городе Черновцы. Он на допросе рассказал, что его завербовали для слежки за передвижениями Тихона. «Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников, впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — сказал Попович. Мужчина пояснил, что бомбу планировали заложить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве.

Денис Попович
Никита Иванкович
Денис Попович
Никита Иванкович
Денис Попович
(Фото: Псковская Епархия)
Никита Иванкович
(Фото: Московская Сретенская духовная академия)

На сайте Псковской епархии встречаются фотографии Поповича: в 2019 году он присутствовал на литургии в соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а в 2021 году — на освящении воинского храма в честь Александра Невского с участием Тихона. Иванкович попал на снимки с поздравления Тихона с 60-летием послушниками Сретенской семинарии.

Поповичу 27 лет, Иванковичу — 28, уточняет «Осторожно, новости».

Митрополит Тихон Шевкунов защитил диссертацию о причинах крушения империи
Политика
Тихон Шевкунов

Митрополит Тихон (Шевкунов) в 1995–2018 годах был наместником Сретенского монастыря, в 2001-м к тому же стал первым ректором Сретенской духовной академии. В 2018-м он на пять лет возглавил псковскую митрополию, а затем — крымскую.

Тихон является «духовником Путина», утверждала в 2013 году Financial Times. В интервью РБК владыка никак не прокомментировал эту информацию. Кремль также не опровергал и не подтверждал эти данные. Шевкунов знаком с главой государства и активно участвует в проектах президентской администрации, сказал представитель президента Дмитрий Песков. «Я такого не могу сказать — он должен сказать», — ответил митрополит на вопросы о духовных отношениях с президентом.

Летом 2022 года Путин наградил Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского». В 2024 году митрополит получил награду от президента за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе, ему присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тихон Шевкунов Сретенский монастырь ФСБ
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