Путин наградил Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством»

Секретарь генсовета «Единой России» удостоен ордена «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность», сообщила Матвиенко

Андрей Турчак (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Президент Владимир Путин наградил первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По ее словам, Турчак удостоен ордена «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность». На сайте Кремля или портале правовой информации этого документа пока нет.

Турчак с 2009 по 2017 год был губернатором Псковской области, в 2020 году стал заместителем председателя Совета Федерации. В 2017 году он возглавил генсовет «Единой России». Турчак также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Александра Невского и орденом Почета.

Весной этого года Турчак посещал Мариуполь, взятый под контроль российскими военнослужащими в результате военной операции на Украине, а также Запорожскую и Херсонскую области, заявив, что «Россия здесь навсегда».

Согласно указу, который 8 июля опубликован на портале правовой информации, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден также митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) — «за большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского».

В 2014 году Путин утвердил 2021 год как год празднования 800-летия Александра Невского. Одним из мероприятий, приуроченных к этому событию, стало открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Псковской области.

