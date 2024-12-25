Митрополит Тихон Шевкунов защитил диссертацию о причинах крушения империи

Митрополит Симферопольский Тихон защитил кандидатскую диссертацию о причинах крушения Российской империи. Одним из факторов стала «поразительная внушаемость» жителей империи и вера в то, что очерняло власть, указал Шевкунов

Тихон Шевкунов (Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / ТАСС)

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов) 24 декабря защитил диссертацию на соискание степени кандидата наук, следует из картотеки диссертаций МГУ.

Диссертацию Шевкунов написал на тему «Крушение Российской империи: факторы взаимоотношений власти и общества». Митрополит Тихон ранее обращался к этой теме в своей книге «Гибель империи. Российский урок» о событиях 1917 года, которую представил в 2023 году.

Защита прошла на факультете Государственного управления МГУ, возглавляет который депутат Госдумы Вячеслав Никонов. Он выступил научным руководителем Шевкунова. Оппонентами стали научный руководитель Государственного архива, член-корреспондент РАН Сергей Мироненко, доктор наук Руслан Гагкуев и доктор наук Ольга Павленко.

«Защита прошла успешно, единогласно присудили искомую степень», — сообщил РБК Сергей Мироненко. По его словам, Шевкунов очень хорошо отвечал на поставленные ему на защите вопросы. РБК направил запрос митрополиту Тихону.

В аннотации к кандидатской диссертации указано, что в ней рассматривается система взаимоотношений государственной власти и общества, существовавшая в Российской империи в начале ХХ века и оказавшаяся под комплексным воздействием ряда факторов, разрушающих ее существование.

В автореферате работы ее актуальность объясняется тем, что «сегодня, когда нарастают угрозы нашей государственности, исходящие, в первую очередь, из-за рубежа» вопрос о жизнеспособности российского общества вновь становится чрезвычайно актуальным, заставляя внимательно изучить опыт прошлого, события 1917 года.

Определяющим фактором революционных потрясений Российской империи, указано в кандидатской работе, явилось психоэмоциональное состояние общества, ожидавшего улучшения своего существования от перемены государственного устройства. Длительное внедрение в общественное сознание идеалов европейского либерализма вызывало пренебрежительное отношение к реальным приобретениям политических свобод, ограничения которых в годы Первой мировой войны вполне сопоставимы с другими воюющими странами, написал Шевкунов. Оппозиция, по его словам, видела в условиях войны возможности для ущемления прерогатив власти, не обращая внимание на опасность государственному существованию России.

Психоэмоциональное состояние общества автор изучил по научным трудам психологов и философов начала ХХ века, материалам средств массовой информации предреволюционных и революционных лет, текстам газет и журналов того периода, среди которых указаны газеты «Коммерсант» и «Биржевые ведомости», «Новгородские епархиальные ведомости» и выпускавшийся в эмиграции «Архив русской революции».

Одним из признаков сложного эмоциального состояния общества автор называет «тотальную, поразительную внушаемость», которая царила во всех слоях и классах — от крестьян и рабочих до интеллигенции, деятелей культуры, науки, дворянства, аристократов, промышленников, духовенства. «Но была одна немаловажная особенность: верили только тому, что очерняло, бросало тень в первую очередь на власть в любой ее ипостаси. С каким-то безумным упоением верили в то, что оказалось нелепыми слухами, беззастенчивой клеветой», — утверждает Шевкунов.

В работе Шевкунову удалось создать «оригинальную и довольно стройную концепцию падения самодержавия России», отметил в официальном отзыве на работу историк Мироненко. Суть ее в том, что Россия накануне революции находилась в процессе стремительной экономической и социальной модернизации, а причиной революции стал раскол элит, стремление части образованного общества получить в свои руки государственную власть, но эта часть элиты не имела никакого представления или плана преобразования страны, что привело к дальнейшим трагическим событиям, связанным с террором советского государства.

К минусам работы Мироненко отнес излишнее доверие к донесениям французского капитана де Малейси, основанного на слухах, распространявшихся в Петербурге в 1917-1919 годах и «покаянному» письму Петра Милюкова, подлинность которого вызывает сомнения.

Историк Павленко в своем отзыве отметила, что тезис автора о том, что «тенденции социально-экономического развития не свидетельствовали о нарастании критической ситуации» подтверждается выводами современной историографии.

18 ноября президент Владимир Путин своим указом наградил митрополита Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

До того как в 2023 году стать митрополитом Симферопольским и Крымским отец Тихон был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры. Комментируя свое назначение в Крым, он говорил, что в этой службе есть свои сложности. По его словам, в Древней Греции и Византии Крым был местом ссылки, как Колыма. «Вот и мне — на курорты Колымы», — сказал он. С 1995 по 2018 год он был наместником Сретенского монастыря в городе Москве.

Financial Times в 2013 году называла Шевкунова духовником Влаимира Путина. «Не я говорю: вот, я — его духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича, <…> обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну, а так ли это, что он там скажет? Посмотрим», — отвечал осенью 2023 года на вопрос журналистов митрополит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Шевкунов знаком с главой государства и активно участвует в проектах президентской администрации.