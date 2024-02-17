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От репатриантов не будут требовать знать русский язык для переселения

В России упростили условия программы переселения для репатриантов
Репатрианты не будут подтверждать владение русским языком для переселения в Россию, соответствующее постановление подписал кабмин. Это коснется как проживающих за рубежом гражданах страны, так и отказавшихся от гражданства
Фото: Денис Гришкин / РИА Новости
Фото: Денис Гришкин / РИА Новости

Репатриантам разрешили не подтверждать владение русским языком на разговорном уровне для участия в программе добровольного переселения в Россию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о постоянно проживающих за рубежом гражданах России, отказавшихся ранее от российского гражданства, родившихся или проживавших на территории РСФСР и имевших гражданство СССР, а также о лицах, чьи родственники родились или проживали на территориях РСФСР, Российской империи или СССР.

«Для участия в госпрограмме таким гражданам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — сообщила пресс-служба кабмина. Подписанный Мишустиным документ вносит поправки в постановление правительства № 817 от 28 декабря 2006 года.

В кабмине также отметили, что эти меры обусловлены реализацией соответствующего указа главы государства, согласно которому с 1 января 2024 года был введен институт репатриации. Целью его работы в том числе стала поддержка граждан России в «недружественных» странах, уточнили в правительстве.

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Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Согласно данным ООН, по состоянию на 2021 год за границей проживали более 10 млн россиян. После начала военной операции на Украине Forbes писал о 600–700 тыс. уехавших из России за две недели, Financial Times — о 800 тыс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в октябре 2022 года говорил, что не владеет конкретными данными о числе уехавших из страны. Вместе с тем он подчеркивал, что цифры далеки от тех, что публикуют средства массовой информации.

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Юлия Овчинникова
Россия правительство переселение соотечественников иммиграция Михаил Мишустин
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