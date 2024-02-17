От репатриантов не будут требовать знать русский язык для переселения
Репатриантам разрешили не подтверждать владение русским языком на разговорном уровне для участия в программе добровольного переселения в Россию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идет о постоянно проживающих за рубежом гражданах России, отказавшихся ранее от российского гражданства, родившихся или проживавших на территории РСФСР и имевших гражданство СССР, а также о лицах, чьи родственники родились или проживали на территориях РСФСР, Российской империи или СССР.
«Для участия в госпрограмме таким гражданам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — сообщила пресс-служба кабмина. Подписанный Мишустиным документ вносит поправки в постановление правительства № 817 от 28 декабря 2006 года.
В кабмине также отметили, что эти меры обусловлены реализацией соответствующего указа главы государства, согласно которому с 1 января 2024 года был введен институт репатриации. Целью его работы в том числе стала поддержка граждан России в «недружественных» странах, уточнили в правительстве.
Согласно данным ООН, по состоянию на 2021 год за границей проживали более 10 млн россиян. После начала военной операции на Украине Forbes писал о 600–700 тыс. уехавших из России за две недели, Financial Times — о 800 тыс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в октябре 2022 года говорил, что не владеет конкретными данными о числе уехавших из страны. Вместе с тем он подчеркивал, что цифры далеки от тех, что публикуют средства массовой информации.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри