Медведев зачитал телеграмму Сталина на совещании по ВПК

Медведев призвал обеспечить армию зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО и вновь зачитал телеграмму Сталина к директорам заводов, в которой было «последнее предупреждение» о необходимости нарастить выпуск самолетов Ил-2

Дмитрий Медведев (в центре) на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Вооруженные силы России должны быть обеспечены зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО на фоне планов Запада поставить Украине самолеты и крылатые ракеты большей дальности, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии. Для понимания того, «как достигалась победа», он зачитал телеграмму генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина от 23 декабря 1941 года директорам двух заводов, в том числе авиазавода № 18 в Куйбышеве Матвею Шенкману.

«Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день <...>. Это насмешка над страной, над Красной армией <...>. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз. Сталин», — прочитал Медведев, видеозапись с заседания он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

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Зампред Совбеза также отметил, что по мере поставок ударных вооружений Украине расход российских зенитных управляемых ракет будет возрастать. «О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему, есть несколько специальных указаний на эту тему», — добавил он.