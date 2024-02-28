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Военная операция на Украине ,  
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Медведев зачитал телеграмму Сталина на совещании по ВПК

Медведев вновь процитировал Сталина на совещании по ВПК
Сюжет
Военная операция на Украине
Медведев призвал обеспечить армию зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО и вновь зачитал телеграмму Сталина к директорам заводов, в которой было «последнее предупреждение» о необходимости нарастить выпуск самолетов Ил-2
Дмитрий Медведев (в центре) на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Дмитрий Медведев (в центре) на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Вооруженные силы России должны быть обеспечены зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО на фоне планов Запада поставить Украине самолеты и крылатые ракеты большей дальности, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии. Для понимания того, «как достигалась победа», он зачитал телеграмму генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина от 23 декабря 1941 года директорам двух заводов, в том числе авиазавода № 18 в Куйбышеве Матвею Шенкману.

«Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день <...>. Это насмешка над страной, над Красной армией <...>. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз. Сталин», — прочитал Медведев, видеозапись с заседания он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев зачитал телеграмму Сталина на совещании по ВПК
Video

Зампред Совбеза также отметил, что по мере поставок ударных вооружений Украине расход российских зенитных управляемых ракет будет возрастать. «О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему, есть несколько специальных указаний на эту тему», — добавил он.

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Фото:Виталий Белоусов / ТАСС
В 2023 году Медведев также цитировал Сталина на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии. В телеграмме от 17 сентября 1941 года он просил «честно и в срок выполнять заказы» и грозил «громить как преступников» в случае неисполнения просьбы. Зампред Совбеза отмечал, что во время военной операции на Украине обязательства производителей должны складываться «не из исполнения годовых обязательств, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году».

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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