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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала украинца по подозрению в передаче сведений об армии России

ФСБ задержала украинца по подозрению в передаче информации об армии России
Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, он собирал сведения о местах дислокации и перемещении подразделений Росгвардии в зоне военной операции. Мужчина арестован, ему грозит до 20 лет тюрьмы
Фото: Дмитрий Кандинский / Shutterstock
Фото: Дмитрий Кандинский / Shutterstock

ФСБ задержала украинца по подозрению в сборе сведений о Вооруженных силах России для дальнейшей передачи в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, мужчина собирал информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне военной операции и передавал ее в ГУР с помощью мессенджера. В ФСБ заявили, что эти сведения могли быть использованы для ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишении свободы на срок от десяти до 20 лет.

Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения фигуранту этого дела в виде заключения под стражу на два месяца.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

28 февраля ростовский суд вынес приговор по другому уголовному делу о шпионаже. ФСБ сообщила, что украинец из Мелитополя был задержан в Ростове-на-Дону при попытке купить секретную продукцию — клистроны для ЗРК С-300. Мужчину приговорили к 11,5 года колонии строгого режима.

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