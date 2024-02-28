ФСБ задержала украинца по подозрению в передаче сведений об армии России
ФСБ задержала украинца по подозрению в сборе сведений о Вооруженных силах России для дальнейшей передачи в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, мужчина собирал информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне военной операции и передавал ее в ГУР с помощью мессенджера. В ФСБ заявили, что эти сведения могли быть использованы для ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишении свободы на срок от десяти до 20 лет.
Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения фигуранту этого дела в виде заключения под стражу на два месяца.
28 февраля ростовский суд вынес приговор по другому уголовному делу о шпионаже. ФСБ сообщила, что украинец из Мелитополя был задержан в Ростове-на-Дону при попытке купить секретную продукцию — клистроны для ЗРК С-300. Мужчину приговорили к 11,5 года колонии строгого режима.
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