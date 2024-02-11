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Военная операция на Украине ,  
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Обвиняемый в шпионаже 71-летний украинец умер в тюремной больнице

Суд: умер обвиняемый в шпионаже 71-летний украинец Демченко
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчину обвиняли по нескольким статьям УК: шпионаже, участии в террористической организации и обороте оружия. По данным источника ТАСС, причиной смерти 71-летнего украинца стал инсульт
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Обвиняемый в шпионаже Виктор Демченко скончался, его дело в связи с этим прекращено, сказано в карточке на сайте Южного окружного военного суда.

Суд распорядился прекратить дело 25 января.

Демченко умер 31 декабря от инсульта в тюремной больнице, уточнили ТАСС в правоохранительных ведомствах. Он — гражданин Украины, ему был 71 год.

РБК направил запрос в пресс-службу Южного окружного военного суда.

Согласно карточке дела, помимо шпионажа (ст.276), его обвиняли в участии в террористическом сообществе (ст. 205.4 ч.2), незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (ст. 222 ч.1).

В России заметен рост числа дел о шпионаже и госизмене, отмечали спецдокладчики ООН прошлым летом. Они указали на это в речи об аресте американского журналиста Эвана Гершковича. «Мы с тревогой отмечаем эту растущую тенденцию. Это опасный инструмент, учитывая тяжесть обвинений и трудности осуществления общественного контроля по таким делам», — передавало их слова Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

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