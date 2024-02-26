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Военная операция на Украине ,  
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МИД Китая ответил на слова о готовности украинцев воевать «под Пекином»

МИД КНР ответил на слова Гончаренко о готовности Украины воевать с Китаем
Сюжет
Военная операция на Украине
Мао Нин
Мао Нин (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press)

Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИДа Мао Нин в ответе на просьбу прокомментировать слова украинского депутата Алексея Гончаренко о готовности украинцев воевать вместе с США.

«Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: конфронтация блоков не может обеспечить безопасность. Будучи ответственной крупной страной, Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса», — сказала Мао Нин (цитата по The Paper).

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в интервью CNN, что в интересах властей США поддерживать Украину, поскольку Вашингтон может получить «сильного союзника» в лице Киева.

«Если в будущем будет война и Соединенным Штатам понадобятся люди, которые встанут с ними плечом к плечу, кто будет в окопах под Тегераном? Я не думаю, что многие страны готовы к этому. Украинцы готовы. <...> В окопах под Тегераном, либо под Северной Кореей, либо под Пекином. Без разницы», — сказал он.

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Гончаренко подчеркнул, что украинцы готовы при необходимости воевать на одной стороне с американцами, поскольку ценят поддержку Вашингтона. «Мы достаточно сильны. Сегодня мы являемся второй по силе армией в свободном мире после Соединенных Штатов. И я думаю, что мы очень ценный союзник», — сказал он, подчеркнув, что сейчас Украине нужна поддержка для защиты страны и «наших общих ценностей».

Российские власти осуждают оказание помощи Украине со стороны западных стран. В Кремле неоднократно говорили, что подобные действия только затягивают конфликт и не способствуют его мирному урегулированию.

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