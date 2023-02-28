Глава МИД Казахстана заявил об отсутствии угрозы со стороны России

Мухтар Тлеуберди (справа) на пресс-конференции c Энтони Блинкеном (Фото: Olivier Douliery / Reuters)

Казахстан не чувствует угрозы со стороны России, заявил глава МИД страны Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Астане.

«Казахстан является членом Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или находятся в этом регионе, мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур», — цитирует его Nur.kz. При этом он заверил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций.

Ранее 28 февраля Блинкен также встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщила пресс-служба главы государства, Токаев поблагодарил госсекретаря за «постоянную и твердую» поддержку Вашингтоном независимости, территориальной целостности и суверенитета его страны, а также заявил о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества. Блинкен, в свою очередь, заявил о намерении США углублять партнерство с Казахстаном.

Визит Блинкена в Казахстан состоялся в рамках его турне, в котором он также посетит Узбекистан и Индию. В Астане, помимо встреч с официальными лицами Казахстана, прошла министерская встреча C5+1, в которой приняли участие госсекретарь США и главы МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.