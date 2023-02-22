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Минкульт опроверг изъятие из библиотек книг писателей-иноагентов

Минкульт: информация о списках запрещенных авторов не соответствует действительности

Министерство культуры России не составляло списки писателей, чьи книги якобы должны быть запрещены в библиотеках, и, соответственно, не направляло их в эти учреждения. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает ТАСС.

«Министерство культуры не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки», — говорится в заявлении.

Ранее информация о запрете московским библиотекам распространять и принимать книги иноагентов и писателей, выступающих против специальной военной операции, появилась в окололитературных телеграм-каналах и в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

В списке указаны следующие российские авторы, признанные иноагентами: Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь и Виктор Шендерович. Также в списке есть Леонид Парфенов, Людьмила Улицкая, Борис Акунин и Владимир Сорокин.

В списке также значатся писатели, которые умерли до начала специальной военной операции на Украине: Эдуард Лимонов, Владимир Войнович и Джордж Оруэлл.

Теги
Минкульт литература библиотеки опровержение
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