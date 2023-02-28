Журналистку Юлию Старостину оштрафовали по статье о дискредитации армии

Юлия Старостина (Фото: из личного архива)

Тверской районный суд Москвы оштрафовал журналистку и организатора волонтерской помощи беженцам из Донбасса Юлию Старостину на 50 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Протокол в отношении Старостиной по ч. 1 ст. 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России) зарегистрировали в суде в конце января, следует из данных судебной картотеки. Она говорила РБК, что узнала о возбуждении дела, обнаружив информацию об этом на сайте Мосгорсуда.

Поводом для дела стали слова Старостиной в репортаже телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом), где она рассказывала об оказании поддержки украинским беженцам в России.

«В протоколе написано, что я дискредитирую армию России тем, что говорю, что любовь и дружба сильнее войны. Я старалась помогать беженцам из Украины, которых очень много на территории России. Их жизни действительно переломила война, они нуждаются в помощи и поддержке», — сказала Старостина РБК.

Адвокат журналистки Юлия Трегубова сказала РБК, что планирует обжаловать решение, поскольку считает, что судом были допущены процессуальные нарушения, в частности в материалах дела был диск, но суд, по ее словам, при исследовании материалов дела диск не рассмотрел.

С апреля 2022 года Старостина собирала помощь для беженцев, в том числе продукты и товары первой необходимости, и отвозила в пункты временного размещения. В комментарии телеканалу она говорила, что чувствует свою ответственность и «должна не молчать, а что-то делать». После возбуждения дела Старостина решила приостановить волонтерскую деятельность, но продолжает заниматься журналистикой.

Старостина работала заместителем руководителя отдела экономики в РБК, а позже сотрудничала с The Bell (признан иноагентом) и «Медузой» (признана иноагентом и нежелательной организацией).