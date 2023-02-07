Против журналистки Юлии Старостиной завели дело о дискредитации армии

В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП против журналистки и организатора волонтерской помощи беженцам из Донбасса Юлии Старостиной, следует из данных на сайте столичных судов.

«Я узнала о возбуждении дела против меня, увидев карточку на сайте Мосгорсуда. Советую всем мониторить там свою фамилию. Пока нет ясности, что именно привлекло внимание государства и стало поводом для давления», — сказала Старостина РБК. Она сообщила, что приостановит волонтерскую деятельность — помощь беженцам с Украины, — но продолжит журналистскую работу.

Нарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 наказываются штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц.

Юлия Старостина работала заместителем руководителя отдела экономики в РБК, также писала в The Bell (признан иноагентом), «Проекте» (признан нежелательной организацией), «Медузе» (признана иноагентом и нежелательной организацией).

Волонтерской помощью беженцам с Донбасса журналистка занимается с апреля прошлого года, она собирает для них гуманитарную помощь и отвозит в пункты временного размещения.