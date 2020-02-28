«Яндекс» убрал из результатов поиска статьи про родственника Мишустина

«Яндекс» удалил часть ссылок из поисковых запросов со словами «Удодов» и «Александр Удодов». Бизнесмен с таким именем ранее в интервью называл себя мужем родной сестры премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Яндекс» удалил из выдачи своей поисковой системы несколько ссылок о бизнесмене Александре Удодове, родственнике премьера Михаила Мишустина (в недавнем интервью «Известиям» Удодов говорил, что женат на сестре главы правительства Наталии Стениной, но сейчас они «уже не живут вместе»). Первым внимание на это обратил Telegram-канал «Другой Ролдугин».

Теперь при запросе на фамилии «Удодов», «Александр Удодов» поисковик выдает предупреждение, что часть результатов скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ «О защите информации» (он вступил в силу с 1 января 2016 года). Согласно закону, который также известен как закон о «праве на забвение», по требованию заявителя сайты обязаны удалять недостоверную или неактуальную информацию.

При этом, как убедился РБК, правила, на которые ссылается поисковик «Яндекса», можно обойти, набрав другие запросы.

Представитель «Яндекса» пояснил в разговоре с «Ведомостями», что компания не имеет права раскрывать данные по исполнению закона № 264-ФЗ и исключает ссылки только в том случае, если заявитель предоставляет доказательства недостоверности информации, в частности, решение судебного органа. В Google отказались раскрывать, удаляет ли поисковик какие-либо упоминания и ссылки об Удодове.

РБК направил запросы в пресс-службы «Яндекса», Google и обратился за комментариями к Александру Удодову.