СМИ узнали покупателя торговых центров у родственника Мишустина

В интервью «Известиям» Александр Удодов сообщил, что является мужем родной сестры Михаила Мишустина и заявил о продаже двух торговых комплексов в центре Москвы. По данным «Ведомостей», их купил Александр Карманов

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Родственник Михаила Мишустина бизнесмен Александр Удодов продал принадлежащие ему люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка 26». Об этом он заявил в интервью «Известиям». Новым владельцем двух ТЦ в центре Москвы стали структуры основного владельца Евразийского трубопроводного консорциума Александра Карманова, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультанта работавшего с этими комплексами.

Собеседник газеты добавил, что сделку закрыли еще летом 2019 года. Эта информация также известна знакомому Карманова, сообщают «Ведомости». Сам Карманов отказался от комментариев РБК.

В интервью Удодов отметил, что по-прежнему управляет торговым центром «У Речного» рядом со станцией метро «Речной вокзал» и комплексом «Атлас» в Одинцовском районе.

Удодов, по данным ЕГРЮЛ, перестал быть собственником ООО «Якиманка, 26» в сентябре 2019-го, когда компания перешла кипрской «Эмсулла холдингс лтд».

В том же интервью «Известиям» он сообщил, что с 2008 года женат на родной сестре Мишустина Натальи Стениной. «Сейчас мы с Наталией уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат», — пояснял Удодов.