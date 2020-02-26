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СМИ узнали покупателя торговых центров у родственника Мишустина

В интервью «Известиям» Александр Удодов сообщил, что является мужем родной сестры Михаила Мишустина и заявил о продаже двух торговых комплексов в центре Москвы. По данным «Ведомостей», их купил Александр Карманов
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Родственник Михаила Мишустина бизнесмен Александр Удодов продал принадлежащие ему люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка 26». Об этом он заявил в интервью «Известиям». Новым владельцем двух ТЦ в центре Москвы стали структуры основного владельца Евразийского трубопроводного консорциума Александра Карманова, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультанта работавшего с этими комплексами.

Собеседник газеты добавил, что сделку закрыли еще летом 2019 года. Эта информация также известна знакомому Карманова, сообщают «Ведомости». Сам Карманов отказался от комментариев РБК.

В интервью Удодов отметил, что по-прежнему управляет торговым центром «У Речного» рядом со станцией метро «Речной вокзал» и комплексом «Атлас» в Одинцовском районе.

Удодов, по данным ЕГРЮЛ, перестал быть собственником ООО «Якиманка, 26» в сентябре 2019-го, когда компания перешла кипрской «Эмсулла холдингс лтд».

В том же интервью «Известиям» он сообщил, что с 2008 года женат на родной сестре Мишустина Натальи Стениной. «Сейчас мы с Наталией уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат», — пояснял Удодов.

Кроме этого, бизнесмен входит в состав любительского хоккейного клуба «Спортима», где также играет Мишустин, как писал «Коммерсант». Нынешний премьер, помимо этого, входит в правление Федерации хоккея России и наблюдательный совет хоккейного ЦСКА.

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Александру Карманову принадлежит 95% Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК), оставшимися 5% владеет Дмитрий Дзюба. Компания в основном поставляет трубы большого диаметра для нефтяных предприятий (в 2014 ЕТК выиграл тендер на поставку таких труб «Транснефти» на поставку труб большого диаметра на сумму более 7 млрд руб.).

Карманов также известен, как телепродюссер, связанный с «Газпром-Медиа». Студия «Солярис Промо Продакшн», принадлежащая ЕТК, в частности, производит для телеканала ТНТ (входит в «Газпром-Медиа) реалити-шоу «Дом-2».

В биографии на сайте Удодова сказано, что с 2015 года по настоящее время он является членом правления ЕТК. Консорциум занимает 164-е место в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний».

Авторы: Гаяна Демурина, Надежда Федорова
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Михаил Мишустин, торговый центр
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