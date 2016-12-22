Как премьер Израиля оказался под подозрением полиции

Полиция рекомендовала предъявить премьеру Израиля обвинение в коррупции. Нетаньяху все подозрения отвергает, а соратники по правящей коалиции выразили ему поддержку. Эксперт считает возможность развала правительства маловероятной

Биньямин Нетаньяху (Фото: Bernat Armangue / AP)

Премьер под подозрением

14 февраля соратники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по правящей коалиции заявили, что не перестанут поддерживать его, по крайней мере пока генеральный прокурор Авихай Мандельблит не решит, будет ли прокуратура предъявлять ему обвинения. Накануне израильская полиция рекомендовала выдвинуть против Нетаньяху обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

13 февраля пресс-служба полиции заявила об окончании расследования двух дел. Собранные против премьер-министра доказательства были переданы генеральному прокурору. Речь идет о двух уголовных делах, которые получили индексы «1000» и «2000». Расследование длилось с 2016 года.

По «делу 1000» Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму не менее 1 млн шекелей ($280 тыс.) от голливудского продюсера, гражданина и резидента Израиля Арнона Милчена и австралийского предпринимателя Джеймса Пакера. По собранным полицией данным, Нетаньяху получал от Милчена сигары, шампанское и предметы роскоши, таким образом последний расплачивался за помощь премьера при получении долгосрочной американской визы. Кроме того, как утверждается в официальном заявлении полиции, Нетаньяху активно продвигал так называемый закон Милчена, который на десять лет освобождал бы от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину из-за границы. В итоге принятию этого документа помешало Министерство финансов.

В рамках этой части расследования свидетельские показания дал бывший министр финансов Яир Лапид. Он согласился стать свидетелем обвинения в том случае, если дело Нетаньяху будет передано в суд. «Материалы следствия позволяют сделать вывод, что система отношений между Биньямином Нетаньяху и господином Милченом была коррумпированной и образовывала состав преступления, а не просто невинной системой дружеских отношений», — говорится в сообщении полиции.

Сам Милчен заявил, что он дружит с премьером еще с начала 2000-х годов (Нетаньяху возглавляет правительство с 2009 года). «Подарки преподносились без связи с какими-либо бизнес-интересами. В рекомендациях полиции извращенно интерпретируются вопросы и проблемы, не имеющие отношения к подаркам. Мы убеждены, что трезвое и деловое изучение материалов приведет к выводу о том, что нет основания для подачи обвинительного заключения, а если оно будет подано, то суд отклонит его», — говорится в заявлении продюсера.

В так называемом деле 2000 Нетаньяху подозревают в попытке сговора с издателем крупной израильской газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом. Полиция считает, что в обмен на позитивное освещение его действий Нетаньяху предлагал поддержать законопроект, который бы ослабил позиции конкурента издания — газеты «Исраэль ха-Йом». Полиция также считает, что есть достаточные доказательства для обвинения Мозеса в даче взятки. Адвокаты издателя опубликовали заявление, в котором выразили уверенность, что прокуратура закроет дело против их подзащитного.

Соратники не уходят

Израильского премьер-министра в среду поддержали министр обороны страны и лидер партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман, министр образования и лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Беннет, министр финансов Моше Калон, возглавляющий партию «Кулану», — все эти партии входят в правящую коалицию.

Глава коалиции в парламенте Давид Амсалем заявил, что в обвинениях нет ничего нового. По его словам, «противники Нетаньяху пустили десятки стрел по нему в надежде, что одна из них попадет, сделали все возможное, чтобы достичь своей цели». Газета The Times of Israel со ссылкой на заявление полиции сообщила, что Нетаньяху уже был допрошен — процедура длилась несколько часов.

«Я хочу вас успокоить, коалиция устойчива», — заявил 14 февраля сам Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве. «Прочитав рекомендацию [полиции], я могу сказать, что это предвзятый оголтелый документ, дырявый, как швейцарский сыр», — сказал он. Премьер-министр также заявил, что не собирается проводить досрочные выборы — ближайшие должны пройти в ноябре 2019 года.

Авраам Дискин, профессор политических наук Еврейского университета в Иерусалиме, заявил Reuters, что краха правительства в ближайшее время не предвидится, так как у соратников Нетаньяху «нет стимулов раскачивать лодку» и становиться политическими перебежчиками.

Оппозиционные партии Израиля призвали Нетаньяху уйти в отставку. «Рекомендации полиции очень ясные, жесткие и решительные. Это тяжелый для страны вечер, если полиция Израиля рекомендует выдвинуть в отношении премьера обвинения во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия», — говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии «Сионистский лагерь».

Рекомендации полиции выдвинуть против премьер-министра обвинения не имеют юридической силы — решение об этом должен принять генеральный прокурор Израиля после изучения доказательств, сказал РБК экс-советник Нетаньяху Бенни Брискин. Саму практику публиковать рекомендации к обвинению он называет спорной, так как она может повлиять на решение прокуратуры. Прокуратура Израиля оказалась под большим давлением, поэтому с уверенностью сказать, будут ли дела переданы в суд, нельзя, продолжает Брискин. Эксперт уверен, что «дело 2000» не получит развития, однако доводы полиции относительно эпизодов по «делу 1000», связанному с получением подарков от бизнесменов, могут стать основанием для начала уголовного производства и стать решающими. Непрочность обвинения заключается в том, что подарки, полученные Нетаньяху, были «съедобными», поэтому их сложно считать взяткой, из-за этого полиция акцентирует внимание на их цене, обращает внимание эксперт.