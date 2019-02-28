Киев заявил о полученном преимуществе в рыболовстве на Азове

В Киеве уверены, что подписанный протокол о распределении квот на вылов рыбы дает украинским рыбакам ряд преимуществ. Документ направлен российской стороне по дипломатическим каналам

Рыбацкий сейнер (Фото: Александр Петров / ТАСС)

Украина подписала протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. В госагентстве рыбного хозяйства Украины заявили, что подписанный документ предоставляет украинской стороне ряд преимуществ, говорится в заявлении ведомства.

Вопрос о разделении квот на вылов рыбы обсуждался в октябре 2018 года на сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Однако работа комиссии не была завершена, в результате чего протокол так и не был подписан. Это, отметили в агентстве рыбного хозяйства Украины, создавало угрозу для украинских рыбаков, поскольку правовые основания для их деятельности на Азове отсутствовали.

«При отсутствии протокола комиссии украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом водоеме. Отсутствие протокола Комиссии предоставит силовым структурам РФ возможность усилить давление на украинских рыбаков и обеспечит российскую сторону правомерными основаниями для задержания рыболовных судов Украины в Азовском море. Таким образом РФ может получить дополнительный рычаг для обострения социальной напряженности в важном для Украины регионе, где рыболовство является одним из основных видов деятельности», — пояснили в ведомстве.

В связи с этим, в Киеве приняли решение подписать протокол и направить его в Россию по дипломатическим каналам. «Направленный на подпись протокол предоставляет ряд преимуществ Украине. Одна из них — распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. т для Украины и 6 тыс. т для РФ. Кроме того, протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданство которой они имеют. Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности», — заявил глава украинского ведомства Ярослав Белов.

Вылов рыбы на Азовском море неоднократно становился поводом для конфликтов дух стран. В марте 2018 года украинские пограничники задержали российское судно «Норд» и его экипаж. После этого российские пограничники начали задерживать украинские суда, обвиняя рыбаков в незаконном рыболовном промысле. К августу 2018 года, утверждали в Киеве, число задержанных судов достигло 150.