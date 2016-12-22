В управделами президента объяснили закупку икры договором с «Якиторией»

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» купил икру летучей рыбы в рамках договора предприятия с сетью ресторанов «Якитория», заявила агентству «РИА Новости» пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

«Заключен договор на обслуживание сети «Якитория», и в рамках работы по этому договору производятся закупки, перевозка и растаможка для сети ресторанов. Комбинат питания, как федеральное унитарное предприятие, обязан публиковать свои закупки», — сказала Крылова.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» заключил семь контрактов с «Остров Логистик» на поставку икры, по $48,77 тыс. за каждый. Таким образом общая сумма покупки составила около 22,6 млн руб. По каждому из них поставщик должен предоставить 105 упаковок икры. В двух закупках указано, что вес одной упаковки составляет 2 кг.

Как отмечает издание Daily Storm, обратившее внимание на закупку, стоимость икры летучей рыбы в супермаркетах составляет от 500 до 900 руб. за 0,5 кг.