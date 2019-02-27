Transparency International оценила госзакупки без конкурса в ₽418 млрд

По подсчетам экспертов, в 2017 году на основании решений президента и правительства без конкурса было заключено 3837 госконтрактов. Такая форма госзакупок ведет к неэффективным расходам средств бюджета, утверждают авторы отчета

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Более четверти госконтрактов в России заключается неконкурентным способом. В 2017 году на основании решений президента или правительства о прямой закупке у одного поставщика было подписано 3837 контрактов на общую сумму свыше 418 млрд руб. Около 398 млрд руб. (95,69%) пришлось на 499 крупных контрактов стоимостью свыше 30 млн руб. каждый. Об этом говорится в исследовании экспертов Transparency International (TI).

В отчете TI подчеркивается, что контракты эти были заключены на основании 93 актов президента и правительства, в большинстве которых (45) не указаны основания отказа от проведения конкурса. 34 акта не выложены в открытый доступ, 31 из них предназначен для служебного пользования, а еще три — секретные.

Большинство неконкурентных контрактов (479) заключили федеральные органы исполнительной власти, подчиненные правительству (317, больше всего Минпромторг — 82) и президенту (162). Из оставшихся 20 контрактов 17 заключили региональные органы власти и по одному Генпрокуратура, Верховный суд и ЦИК.

По данным TI, крупные контракты поделили между собой 112 подрядчиков, из которых 81 полностью или частично принадлежит федеральным органам исполнительной власти, а исполнителями по 31 контракту выступали «Крокус Интернешнл» Араза Агаларова, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, «Боско» Михаила Куснировича, «Дружба народов» Бориса Ванинского и Бориса Кантемирова, «ОЗК» (ранее акционером был Зиявудин Магомедов, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» и другие.