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Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
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Transparency International оценила госзакупки без конкурса в ₽418 млрд
По подсчетам экспертов, в 2017 году на основании решений президента и правительства без конкурса было заключено 3837 госконтрактов. Такая форма госзакупок ведет к неэффективным расходам средств бюджета, утверждают авторы отчета
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Более четверти госконтрактов в России заключается неконкурентным способом. В 2017 году на основании решений президента или правительства о прямой закупке у одного поставщика было подписано 3837 контрактов на общую сумму свыше 418 млрд руб. Около 398 млрд руб. (95,69%) пришлось на 499 крупных контрактов стоимостью свыше 30 млн руб. каждый. Об этом говорится в исследовании экспертов Transparency International (TI).

В отчете TI подчеркивается, что контракты эти были заключены на основании 93 актов президента и правительства, в большинстве которых (45) не указаны основания отказа от проведения конкурса. 34 акта не выложены в открытый доступ, 31 из них предназначен для служебного пользования, а еще три — секретные.

Экономика
Конкурсы без конкуренции: как госкомпании проводят закупки

Большинство неконкурентных контрактов (479) заключили федеральные органы исполнительной власти, подчиненные правительству (317, больше всего Минпромторг — 82) и президенту (162). Из оставшихся 20 контрактов 17 заключили региональные органы власти и по одному Генпрокуратура, Верховный суд и ЦИК.

По данным TI, крупные контракты поделили между собой 112 подрядчиков, из которых 81 полностью или частично принадлежит федеральным органам исполнительной власти, а исполнителями по 31 контракту выступали «Крокус Интернешнл» Араза Агаларова, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, «Боско» Михаила Куснировича, «Дружба народов» Бориса Ванинского и Бориса Кантемирова, «ОЗК» (ранее акционером был Зиявудин Магомедов, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» и другие.

Возможность передачи госконтрактов без конкурса на основании решений правительства и президента, по мнению экспертов, в ряде случаев ведет к неэффективному использованию бюджетных средств. В исследовании отмечается, что исполнение некоторых контрактов передавалось на субподряд, в том числе и с использованием конкурсных процедур, однако выгоду за счет снижения цены получал уже не бюджет, а подрядчик.

Ранее Минфин сообщал, что в 2017 году более 96% закупок госкомпаний и госпредприятий было проведено на неконкурентной основе. По подсчетам ведомства, среди неконкурентных способов лидируют закупки с применением «иных способов» определения поставщика — 65,4%. За 2017 год объем закупок с помощью «иных способов» вырос на 14,1%; по итогам 2016 года рост этого показателя составлял 16%. В целом объем заключенных договоров в 2017 году составил свыше 16,5 трлн руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Transparency International, госзакупки
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Конкурсы без конкуренции: как госкомпании проводят закупки
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