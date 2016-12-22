В Совфеде назвали Украину жертвой «гибридной агрессии» Запада

Члены Совета Федерации возложили вину за политический и социально-экономический кризис на Украине на западные страны, а также призвали парламентариев стран Европы осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса как подрывающий минские соглашения. Об этом говорится в заявлении, принятом сенаторами 28 февраля, передает корреспондент РБК.
«Украина действительно стала жертвой последовательной и многолетней «гибридной» агрессии, однако вовсе не со стороны России», — говорится в заявлении Совета Федерации.
Системный политический и социально-экономический кризис, который переживает сейчас Украина, стал следствием «поощрения со стороны Запада», побуждающего украинские власти решить «проблему Донбасса» силовым путем, считают в Совфеде.
Теперь Украина «стремительно превращается» в антидемократическое государство, где в ранг национальной идеологии пытаются возвести русофобию, отмечают сенаторы.
Примером этому служит закон о реинтеграции Донбасса, который закрепляет на законодательном уровне за Россией наименование «страна-агрессор», признает территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик оккупированными и разрешает Киеву идти на военные действия, чтобы оказать сопротивление «агрессии Москвы». Закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко 20 февраля.
«Повседневной практикой стали многочисленные атаки на оппозицию, независимые средства массовой информации и православные храмы, запреты на произведения культуры и телепрограммы, нарушения прав национальных меньшинств», — говорится в документе. Эти тенденции закреплены в законе «Об образовании», который был подписан Порошенко в сентябре 2017 года, отмечают российские парламентарии.
Закон «Об образовании» ограничивает на Украине возможность обучения на языках национальных меньшинств: на родном языке школьники смогут учиться только до пятого класса. Возможность образования на собственном языке останется «у коренных народов», к которым, как полагают в Киеве, относятся только лемки, бойки, галичане, подоляне (субэтнические группы украинского народа. — РБК) и крымские татары. Для остальных, в том числе для издавна проживающих на территории Украины русских, венгров, поляков, болгар и румын, основным языком в учебных заведениях должен стать украинский.
В текущей ситуации единственным способом повлиять на позицию Украины и добиться реализации минских соглашений является ее «понуждение к миру» теми государствами и международными организациями, от которых Киев сегодня политически и экономически зависит, считают сенаторы.
«Совет Федерации предлагает парламентам государств — членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону… о реинтеграции Донбасса как подрывающему минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности», — говорится в документе.