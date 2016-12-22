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В Совфеде назвали Украину жертвой «гибридной агрессии» Запада
Украинский кризис, 28 фев, 14:38
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В Совфеде назвали Украину жертвой «гибридной агрессии» Запада
Запад много лет побуждал официальный Киев решать «проблему Донбасса» силовым путем, считают в Совфеде. Теперь сенаторы предлагают «принудить к миру» Украину с помощью стран, от которых она «политически и экономически» зависит
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Члены Совета Федерации возложили вину за политический и социально-экономический кризис на Украине на западные страны, а также призвали парламентариев стран Европы осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса как подрывающий минские соглашения. Об этом говорится в заявлении, принятом сенаторами 28 февраля, передает корреспондент РБК.

«Украина действительно стала жертвой последовательной и многолетней «гибридной» агрессии, однако вовсе не со стороны России», — говорится в заявлении Совета Федерации.

Системный политический и социально-экономический кризис, который переживает сейчас Украина, стал следствием «поощрения со стороны Запада», побуждающего украинские власти решить «проблему Донбасса» силовым путем, считают в Совфеде.

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Теперь Украина «стремительно превращается» в антидемократическое государство, где в ранг национальной идеологии пытаются возвести русофобию, отмечают сенаторы.

Примером этому служит закон о реинтеграции Донбасса, который закрепляет на законодательном уровне за Россией наименование «страна-агрессор», признает территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик оккупированными и разрешает Киеву идти на военные действия, чтобы оказать сопротивление «агрессии Москвы». ​ Закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко 20 февраля.

«Повседневной практикой стали многочисленные атаки на оппозицию, независимые средства массовой информации и православные храмы, запреты на произведения культуры и телепрограммы, нарушения прав национальных меньшинств», — говорится в документе. Эти тенденции закреплены в законе «Об образовании», который был подписан Порошенко в сентябре 2017 года, отмечают российские парламентарии.

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Закон «Об образовании» ограничивает на Украине возможность обучения на языках национальных меньшинств: на родном языке школьники смогут учиться только до пятого класса. Возможность образования на собственном языке останется «у коренных народов», к которым, как полагают в Киеве, относятся только лемки, бойки, галичане, подоляне (субэтнические группы украинского народа. — РБК) и крымские татары. Для остальных, в том числе для издавна проживающих н​а территории Украины русских, венгров, поляков, болгар и румын, основным языком в учебных заведениях должен стать украинский.

В текущей ситуации единственным способом повлиять на позицию Украины и добиться реализации минских соглашений является ее «понуждение к миру» теми государствами и международными организациями, от которых Киев сегодня политически и экономически зависит, считают сенаторы.

«Совет Федерации предлагает парламентам государств — членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону… о реинтеграции Донбасса как подрывающему минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности», — говорится в документе.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Демченко.
Теги: Совфед , ДНР и ЛНР , «страна-агрессор»
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