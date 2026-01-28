 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада⁠,
0

Кремль ответил на данные о возможном выводе российских войск из Камышлы

Сюжет
Падение режима Асада
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном выводе российских военных с сирийского аэродрома Камышлы. Российские силы используют эту базу с 2019 года
Фото: Сергей Новиков / ТАСС
Фото: Сергей Новиков / ТАСС

Вопрос о возможном выводе российских военных с аэродрома Камышлы в Сирии является прерогативой Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он переадресовал вопросы по этой теме оборонному ведомству. «Что касается вопросов дислокации, то это прерогатива Минобороны», — пояснил Песков.

Ранее о передвижении военных в районе аэродрома у города Камышлы сообщало агентство Reuters.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Политика

Российские военные присутствовали на военном аэродроме у города Камышлы на северо-востоке Сирии начиная с 2019 года после заключения соглашений о совместных патрулях между курдскими формированиями и Турцией. При этом основной авиабазой российских ВКС в Сирии остается Хмеймим (Латакия). Правовой статус ее использования российскими войсками регулируется соглашением между Россией и Сирией с августа 2015 года.

8 декабря 2024 года в ходе наступления на позиции правительственных сил формирования сирийской оппозиции заняли город Джебла рядом с авиабазой Хмеймим. Постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что не знает о судьбе авиабазы после свержения режима Башара Асада. Позднее в Кремле сообщили, что представители оппозиции гарантировали безопасность российских военных объектов в стране.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
При участии
Яна Баширова
Дмитрий Песков Кремль авиабаза Минобороны Сирия
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Сирии
Политика
WSJ узнала о планах США полностью вывести армию из Сирии
Политика
Сирийская армия провела наступление на территорию курдской автономии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада Город, 17:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 17:09
Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы Общество, 17:00
Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России» Спорт, 16:59
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером Спорт, 16:57
Жители новых регионов разместили в ПСБ свыше ₽300 млрд Пресс-релиз, 16:56
Путин заявил, что стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии Политика, 16:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость» Общество, 16:50
Водительские права «под ключ». Как работает мошенническая схема Авто, 16:48
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США Политика, 16:48
Следствие попросило арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета Политика, 16:44
В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире Спорт, 16:44
Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома Общество, 16:43
Плющенко рассказал, за кем из фигуристов будет следить на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 16:43