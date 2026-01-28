Кремль ответил на данные о возможном выводе российских войск из Камышлы
Вопрос о возможном выводе российских военных с аэродрома Камышлы в Сирии является прерогативой Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он переадресовал вопросы по этой теме оборонному ведомству. «Что касается вопросов дислокации, то это прерогатива Минобороны», — пояснил Песков.
Ранее о передвижении военных в районе аэродрома у города Камышлы сообщало агентство Reuters.
РБК направил запрос в Министерство обороны России.
Российские военные присутствовали на военном аэродроме у города Камышлы на северо-востоке Сирии начиная с 2019 года после заключения соглашений о совместных патрулях между курдскими формированиями и Турцией. При этом основной авиабазой российских ВКС в Сирии остается Хмеймим (Латакия). Правовой статус ее использования российскими войсками регулируется соглашением между Россией и Сирией с августа 2015 года.
8 декабря 2024 года в ходе наступления на позиции правительственных сил формирования сирийской оппозиции заняли город Джебла рядом с авиабазой Хмеймим. Постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что не знает о судьбе авиабазы после свержения режима Башара Асада. Позднее в Кремле сообщили, что представители оппозиции гарантировали безопасность российских военных объектов в стране.
