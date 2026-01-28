SZ и Bloomberg связали обыски в Deutsche Bank со сделками Абрамовича

В штаб-квартире банка прошли обыски. Süddeutsche Zeitung и Bloomberg связывают расследование с прошлыми сделками с Абрамовичем. Представитель бизнесмена заявлял ранее, что он действовал в соответствии с законами и правилами

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Германия (Фото: Florian Wiegand / Getty Images)

Федеральное управление уголовной полиции (BKA) Германии провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале в Берлине, пишет Der Spiegel.

По данным издания, около 30 следователей пришли в головной офис банка в центре Франкфурта после 10:00. Как пояснили в прокуратуре Франкфурта-на-Майне в ответ на запрос, ведется расследование «в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank» по подозрению в отмывании денег. Банк «в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег». Обыски прошли на основании ордера, выданного окружным судом Франкфурта.

Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что они связаны с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями ЕС с весны 2022 года. По ее данным, Deutsche Bank с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Дополнительная информация о характере деловых отношений, транзакциях, осуществляемых через Deutsche Bank, их масштабах, а также о самих компаниях не раскрывается, отмечает издание. О связи расследования с прошлыми сделками с Абрамовичем сообщили также источники Bloomberg.

Представитель Deutsche Bank подтвердил обыски, но отказался от дальнейших комментариев, отметив лишь, что банк «в полной мере сотрудничает с прокуратурой». Источники Süddeutsche Zeitung уточнили, что расследование касается транзакций, совершенных с 2013 по 2018 год. На фоне обысков акции Deutsche Bank упали примерно на 3%.

В прошлом году прокуратура Франкфурта в ответ на запросы сообщала, что ведет расследование «в отношении 58-летнего бизнесмена из Российской Федерации» по подозрению в нарушении закона о внешней торговле и платежах. Как уточнило ведомство, оно продолжается.

Представитель Абрамовича заявлял, что бизнесмену ничего не известно о каком-либо расследовании немецких властей. «Г-н Абрамович всегда действовал в соответствии с национальными и международными законами и правилами. Любые утверждения об обратном являются ложными и клеветническими», — говорил он, пишет SZ.

РБК направил запрос представителю Романа Абрамовича.

В последние годы Deutsche Bank неоднократно был оштрафован за то, что с задержкой сообщал о предполагаемых случаях отмывания денег. Из-за этого Федеральное управление финансового надзора (BaFin) даже назначало специального представителя с 2018 до конца 2024 года для контроля за ходом расследования. Недавно Deutsche Bank был вынужден выплатить штраф в размере €7 млн из-за предполагаемых транзакций с участием дяди сирийского лидера Башара Асада, в которых выступал в качестве банка-корреспондента. Банк сообщал, что дядя Асада никогда не был его клиентом, пишет Süddeutsche Zeitung.