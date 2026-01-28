 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Война санкций⁠,
0

SZ и Bloomberg связали обыски в Deutsche Bank со сделками Абрамовича

Сюжет
Война санкций
В штаб-квартире банка прошли обыски. Süddeutsche Zeitung и Bloomberg связывают расследование с прошлыми сделками с Абрамовичем. Представитель бизнесмена заявлял ранее, что он действовал в соответствии с законами и правилами
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Германия
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Германия (Фото: Florian Wiegand / Getty Images)

Федеральное управление уголовной полиции (BKA) Германии провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале в Берлине, пишет Der Spiegel.

По данным издания, около 30 следователей пришли в головной офис банка в центре Франкфурта после 10:00. Как пояснили в прокуратуре Франкфурта-на-Майне в ответ на запрос, ведется расследование «в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank» по подозрению в отмывании денег. Банк «в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег». Обыски прошли на основании ордера, выданного окружным судом Франкфурта.

Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что они связаны с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями ЕС с весны 2022 года. По ее данным, Deutsche Bank с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Дополнительная информация о характере деловых отношений, транзакциях, осуществляемых через Deutsche Bank, их масштабах, а также о самих компаниях не раскрывается, отмечает издание. О связи расследования с прошлыми сделками с Абрамовичем сообщили также источники Bloomberg.

Представитель Deutsche Bank подтвердил обыски, но отказался от дальнейших комментариев, отметив лишь, что банк «в полной мере сотрудничает с прокуратурой». Источники Süddeutsche Zeitung уточнили, что расследование касается транзакций, совершенных с 2013 по 2018 год. На фоне обысков акции Deutsche Bank упали примерно на 3%.

Deutsche Bank решил спор с «козлом отпущения» в деле о ставках Libor
Финансы
Фото:Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Reuters

В прошлом году прокуратура Франкфурта в ответ на запросы сообщала, что ведет расследование «в отношении 58-летнего бизнесмена из Российской Федерации» по подозрению в нарушении закона о внешней торговле и платежах. Как уточнило ведомство, оно продолжается.

Представитель Абрамовича заявлял, что бизнесмену ничего не известно о каком-либо расследовании немецких властей. «Г-н Абрамович всегда действовал в соответствии с национальными и международными законами и правилами. Любые утверждения об обратном являются ложными и клеветническими», — говорил он, пишет SZ.

РБК направил запрос представителю Романа Абрамовича.

В последние годы Deutsche Bank неоднократно был оштрафован за то, что с задержкой сообщал о предполагаемых случаях отмывания денег. Из-за этого Федеральное управление финансового надзора (BaFin) даже назначало специального представителя с 2018 до конца 2024 года для контроля за ходом расследования. Недавно Deutsche Bank был вынужден выплатить штраф в размере €7 млн из-за предполагаемых транзакций с участием дяди сирийского лидера Башара Асада, в которых выступал в качестве банка-корреспондента. Банк сообщал, что дядя Асада никогда не был его клиентом, пишет Süddeutsche Zeitung.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
При участии
Полина Елисова
Deutsche Bank расследование обыски отмывание денег Роман Абрамович
Роман Абрамович фото
Роман Абрамович
предприниматель, бизнесмен
24 октября 1966 года
