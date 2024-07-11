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Deutsche Bank решил спор с «козлом отпущения» в деле о ставках Libor

Deutsche Bank решил спор с сотрудником-«козлом отпущения» в скандале со ставками
Бывший сотрудник сначала был осужден, а потом оправдан по делу о мошенничестве со ставками Libor. Он подал иск к Deutsche Bank, который обвинил в попытке сделать его «козлом отпущения». Стороны пришли к соглашению
Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Reuters
Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Reuters

Deutsche Bank урегулировал иск, поданный бывшим сотрудником, которого сначала признали виновным в мошенничестве, а затем оправдали, сообщает Financial Times.

Иск подал бывший глава отдела торговли деривативами Deutsche Bank в Нью-Йорке Мэттью Коннолли. В 2018-м его признали виновным в деле о мошенничестве с межбанковскими ставками Libor. Оно было частью скандала с манипулированием этими ставками, которые были эталоном для ставок по всему миру. В него оказались вовлечены, помимо Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Barclays, UBS, Royal Bank of Scotland и Citigroup, банкам были назначены штрафы из-за махинаций.

При апелляции Коннолли оправдали. В 2022-м он сам подал иск к бывшему работодателю, потребовав возместить ущерб в размере $150 млн и обвинив банк в том, что его пытались осудить за преступления, совершенные другими лицами.

В иске говорилось, что Deutsche Bank убедил правительство «преследовать, предъявить обвинение, сделать козлом отпущения и привлечь к ответственности Коннолли», хотя он не имел «практически никакого отношения к Libor» в банке.

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Фото:Stephanie Keith / Getty Images

Спор между банком и Коннолли был прекращен по соглашению сторон, банк и защита истца отказались давать расширенные комментарии газете на этот счет. Прежде Deutsche Bank отрицал, что пытался сделать из бывшего сотрудника «козла отпущения».

В рамках скандала с Libor Deutsche Bank выплатил $2,5 млрд штрафов в 2015 году. Кроме того, из банка уволили семерых сотрудников, в числе которых был и Коннолли.

Помимо него, в мошенничестве в связи с предполагаемой схемой манипулирования ставкой Libor «в своих интересах» «путем подачи ложных и мошеннических» заявлений на рынок был обвинен экс-сотрудник немецкого банка в Лондоне Гэвин Блэк. Его тоже оправдали и он, как и Коннолли, подал иск к Deutsche Bank, который еще рассматривается.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Deutsche Bank мошенничество
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