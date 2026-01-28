 Перейти к основному контенту
Политика
0

Фицо заявил, что Politico «выдумал ложь» о его оценке состояния Трампа

Фицо опроверг статью Politico с его оценкой психологического состояния Трампа
Фицо после встречи с Трампом в Мар-а-Лаго в январе был шокирован психологическим состоянием последнего, чем поделился с лидерами ЕС на неформальном саммите в Брюсселе, писало Politico. Премьер назвал публикацию ложью
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг публикацию Politico о том, что он после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в январе был шокирован психологическим состоянием последнего, чем поделился с лидерами ЕС на неформальном саммите в Брюсселе. Об этом Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена), обвинив издание во лжи.

Встреча лидеров ЕС состоялась в Брюсселе 22 января — спустя несколько дней после переговоров Фицо с Трампом. Один из европейских дипломатов в беседе с Politico высказал мнение, что словацкий премьер, похоже, был «травмирован» встречей с главой Белого дома и заявил, что тот «не в себе». Однако собеседники издания отметили, что не знают подробностей, из-за чего у Фицо сложилось такое мнение.

«Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, свидетелей нет, но ничто не помешало порталу POLITICO выдумать ложь», — написал глава правительства в соцсети.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Политика
Фото:Reuters

По его словам, он не выступал на неформальном саммите в Брюсселе и не обсуждал ни с кем свой визит в США. «Были предприняты настойчивые попытки сорвать мой визит в США, а также мой визит в Россию, когда некоторые страны — члены ЕС даже не разрешили мне пролететь над своей территорией. Вот это называется солидарностью», — напомнил он.

Премьер отметил, что «согласен со многими стратегиями президента США, но не со всеми». По словам Фицо, он ожидал, что после его заявления по поводу Венесуэлы визит в Соединенные Штаты будет отменен, но этого не произошло. «И это заставляет меня еще больше ценить встречу с президентом США», — отметил он.

Целью Politico он назвал «разрушение конструктивных отношений Словакии со всеми уголками мира». «Это также затрагивает интересы Словацкой Республики в диверсификации своей мирной ядерной программы и сотрудничестве с США», — заключил премьер.

Сам Фицо называл приглашение в резиденцию Трампа во Флориде «знаком высокого уважения и доверия» со стороны Трампа, а встречу с ним — «неформальной и открытой». Белый дом также отмечал, что переговоры в Мар-а-Лаго прошли «позитивно и продуктивно». Высокопоставленный чиновник администрации, присутствовавший на встрече американского лидера и словацкого премьера, сообщал, что не может вспомнить неловких моментов или «фальшивых» реплик, а встреча была «приятной и обычной».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

