Политика
Казахстан опроверг связь атакованных у КТК танкеров с теневым флотом

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Атакованные в январе 2026 года рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) танкеры не принадлежали теневому флоту, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов. Видео его выступления опубликовал «Sputnik Казахстан».

«Они были с включенными транспондерами. Их названия читались, и их было легко идентифицировать. То есть данные танкеры не принадлежали никакой, скажем так, серой флотилии», — сказал министр.

Астана, по его словам, на КТК потеряла порядка 3,8 млн тонн экспорта нефти. Речь идет также об атаках в ноябре и декабре.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Европейские страны выступили с предупреждением по нефтяным танкерам
Политика
Фото:Norlys Perez / Reuters

«Дельта Хармони» и «Матильда» были атакованы в середине января 2026 года. Суда должны были загрузить казахстанскую нефть, перед атакой они отошли от терминала, ожидая в очереди на получение груза. В «Казмунайгазе» подтвердили, что «Матильда», зафрахтованная казахстанской компанией, подверглась атаке беспилотника близ объекта КТК.

В ноябре 2025 года морской терминал КТК под Новороссийском подвергся серии атак беспилотников — был поврежден один из выносных причалов, и некоторое время нефть пришлось отгружать только с одного устройства. В Кремле это назвали вопиющим случаем, поскольку речь идет об объекте «международного значения и с международным участием». Минэнерго Казахстана также сочло недопустимой атаку и заявило о прямых рисках для глобальной энергетической безопасности.

Материал дополняется

