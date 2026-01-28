 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

Французским чиновникам запретят Google Meet, Zoom и Teams и переведут их на национальную платформу Visio. Это шаг к независимости от американских технологий, считают в правительстве
Фото: Zuma / TACC

Франция введет запрет для государственных чиновников на использование американских платформ для видеоконференций, таких как Google Meet, Zoom и Microsoft Teams, пишет Politico со ссылкой на представителя французских властей.

Решение направлено на перевод правительственной деятельности на французские технологии на фоне растущей озабоченности в Европе зависимостью от американских сервисов, говорится в материале.

Офис премьер-министра обяжет чиновников перейти на Visio — платформу для видеоконференций, разработанную Межведомственным цифровым управлением Франции (Dinum). Она работает на инфраструктуре французской компании Outscale. Соответствующее требование опубликуют в ближайшие дни, уточнил представитель Dinum.

«Ведомости» узнали о блокировке Google и Zoom в ДНР
Технологии и медиа
Фото:Michele Tantussi / Getty Images

На прошлой неделе прозвучало заявление министра-делегата по вопросам государственной службы Давида Амьеля о планах внедрить национальную платформу к 2027 году.

«Мы должны постепенно выйти из зависимости от американских и в более целом неевропейских инструментов. Мы уже начали делать это в области хранения чувствительных данных», — сказал он в интервью La Tribune Dimanche.

По словам министра, Visio «обеспечит безопасность бирж при любых обстоятельствах», а также «сэкономит несколько миллионов евро в год», поскольку больше не будет необходимости продлевать лицензии у неевропейских игроков.

По информации Politico, Visio уже используют 40 тыс. сотрудников, включая большинство министерств и структуры вроде Французского национального центра научных исследований. Dinum рассчитывает на 250 тыс. пользователей и будет контролировать переход, возможно, заблокировав потоки данных от иностранных сервисов в государственной сети в ближайшие месяцы.

Еще в 2023 году на тот момент премьер-министр Франции Элизабет Борн подписала циркуляр, запрещающий членам правительства пользоваться мессенджерами Telegram, Signal и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Членам правительства предложили использовать французские приложения Tchap и Olvid.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Франция Google Zoom запреты
