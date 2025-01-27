На Украине сообщили о возбуждении дела против главы Минобороны Умерова

НАБУ «зарегистрировало производство» в отношении Умерова по обращению ЦПК для проверки его на злоупотребление полномочиями. Организация ранее обвинила министра в уничтожении независимых агентств по госзакупкам из-за отставок

Рустем Умеров (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

На Украине возбуждено дело против главы Минобороны страны Рустема Умерова, сообщила украинская общественная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК) в телеграм-канале.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) «зарегистрировало производство» в отношении Умерова по заявлению ЦПК, сказано в сообщении. Министра проверят по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). По этой части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Организация вновь привела собственные данные, которые уже публиковала в колонке «Украинской правды» 25 января. Тогда ЦПК сообщил, что Умеров отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с директором агентства Мариной Безруковой еще на год. Кроме того, он уволил двух членов Наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря, — проголосовавших за это решение.

ЦПК писал, что Умеров ранее блокировал создание Наблюдательного совета на протяжении девяти месяцев, а затем пытался ликвидировать Агентство оборонных закупок, объединив его с Государственным оператором тыла (ДОТ). Новыми решениями по совету и агентству он «уничтожил главную реформу оборонных закупок — независимые закупочные агентства», утверждала организация в материале.

«Центр противодействия коррупции» — это украинская общественная организация, созданная в 2012 году юристом Дарьей Каленюк и общественным деятелем Виталием Шабуниным. Ее головной офис находится в Киеве. Организация существует за счет пожертвований. Своими целями она ставит разработку и продвижение законопроектов, контроль за госзакупками, выявление и предотвращение коррупционных схем и др. Агентство оборонных закупок — это государственное предприятие, созданное Минобороны Украины в июне 2022 года. Оно обеспечивает централизованную закупку в сферах национальной безопасности и обороны. Агентство использует оборонный бюджет Украины для приобретения на мировом рынке дополнительного вооружения, в котором нуждается страна.

Ранее, 24 января, Умеров сообщил, что чиновников, проваливших работу по закупке оружия для Вооруженных сил (ВСУ), отстранят от работы. Он подтвердил, что контракт с Безруковой продлевать не будут. «К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «ливни» контрактов, «слив» информации <...>, пиар бездействия и невыполнение KPI подчиненным предприятием МОУ (Минобороны Украины. — РБК)», — пояснил министр.

Он добавил, что закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и конфликта с Россией, «почему-то превратились в Amazon, где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей», а масштабы этих закупок в ВСУ не ощутили.

Вечером 27 января «Суспiльне» сообщило, что Безрукову отстранили от работы.

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