Разработчик «Хищников» призвал Маска избавиться от бюрократии в Пентагоне

Производитель дронов MQ-1 Predator General Atomics призывает департамент Маска модернизировать систему закупок для национальной обороны США, заявив, что та не успевает реагировать на угрозы со стороны Китая и Ирана

Илон Маск (Фото: Shawn Thew / Getty Images)

Одна из ведущих оборонных компаний США General Atomics Aeronautical Systems обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом к реформам в сфере оборонных закупок, сообщает Reuters.

General Atomics производит беспилотники MQ-1 Predator («Хищник»), которые используют американские военные. 24 января гендиректор компании Линден Блю направил миллиардеру Илону Маску, руководителю Департамента эффективности правительства (DOGE), письмо, в котором попросил повысить эффективность системы закупок для национальной обороны США. В компании считают, что сейчас она слишком медлительна, забюрократизирована и не успевает реагировать на угрозы со стороны Китая и Ирана.

Блю отнес к наиболее существенным проблемам в Пентагоне задержки и перекладывание ответственности. По мнению главы компании, правительство США могло бы ускорить процесс закупок вооружений, введя ограничения по времени. Он также призвал внести изменения в систему военных продаж другим странам и сосредоточиться на ракетных технологиях, связанных с оружием массового поражения, а не на беспилотных летательных аппаратах.

В начале января с аналогичной просьбой к DOGE обратился Кристофер Кубасик, генеральный директор L3Harris Technologies, которая производит электронику военного назначения. Среди его предложений — устранить избыточные требования стандартов учета затрат для оборонных подрядчиков и создать централизованный орган по заключению контрактов.

О создании Департамента эффективности правительства Трамп объявил в ноябре 2024 года. В числе задач нового ведомства он назвал «ликвидацию правительственной бюрократии, отмену избыточных нормативных актов, сокращение расточительных расходов и реструктуризацию федеральных агентств». Предполагалось, что вместе с Маском DOGE возглавит предприниматель Вивек Рамасвами, но последний передумал из-за разногласий с главой Tesla и SpaceX. Оба прежде критиковали высокий уровень бюрократии в Пентагоне.