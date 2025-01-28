 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Разработчик «Хищников» призвал Маска избавиться от бюрократии в Пентагоне

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Производитель дронов MQ-1 Predator General Atomics призывает департамент Маска модернизировать систему закупок для национальной обороны США, заявив, что та не успевает реагировать на угрозы со стороны Китая и Ирана
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Shawn Thew / Getty Images)

Одна из ведущих оборонных компаний США General Atomics Aeronautical Systems обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом к реформам в сфере оборонных закупок, сообщает Reuters.

General Atomics производит беспилотники MQ-1 Predator («Хищник»), которые используют американские военные. 24 января гендиректор компании Линден Блю направил миллиардеру Илону Маску, руководителю Департамента эффективности правительства (DOGE), письмо, в котором попросил повысить эффективность системы закупок для национальной обороны США. В компании считают, что сейчас она слишком медлительна, забюрократизирована и не успевает реагировать на угрозы со стороны Китая и Ирана.

Экспорт вооружений США в 2024 году достиг рекорда
Политика
Фото: Omar Marques / Getty Images

Блю отнес к наиболее существенным проблемам в Пентагоне задержки и перекладывание ответственности. По мнению главы компании, правительство США могло бы ускорить процесс закупок вооружений, введя ограничения по времени. Он также призвал внести изменения в систему военных продаж другим странам и сосредоточиться на ракетных технологиях, связанных с оружием массового поражения, а не на беспилотных летательных аппаратах.

В начале января с аналогичной просьбой к DOGE обратился Кристофер Кубасик, генеральный директор L3Harris Technologies, которая производит электронику военного назначения. Среди его предложений — устранить избыточные требования стандартов учета затрат для оборонных подрядчиков и создать централизованный орган по заключению контрактов.

О создании Департамента эффективности правительства Трамп объявил в ноябре 2024 года. В числе задач нового ведомства он назвал «ликвидацию правительственной бюрократии, отмену избыточных нормативных актов, сокращение расточительных расходов и реструктуризацию федеральных агентств». Предполагалось, что вместе с Маском DOGE возглавит предприниматель Вивек Рамасвами, но последний передумал из-за разногласий с главой Tesla и SpaceX. Оба прежде критиковали высокий уровень бюрократии в Пентагоне.

Читайте РБК в Telegram.

Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пентагон Илон Маск оборонная промышленность вооружения бюрократия США
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Киев обвинил бюрократию США в помехах «победам Украины»
Политика
Маск раскритиковал бюрократию Пентагона на примере ремонта лестницы
Политика
Глава Пентагона пообещал оставить США «самой смертоносной силой в мире»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Мосбиржа обсудила торги на выходных с брокерами и ЦБИнвестиции, 10:55
«РИА Новости» выяснило, как фигурант убийства Дугиной узнал «свою работу»Политика, 10:51
Глава Ростова-на-Дону подал в отставкуПолитика, 10:48
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Рестораны в спальных районах: почему окупиться за год получится не у всехPro, 10:46
Finex — о трендах и ситуации на рынке деревянных покрытийОтрасли, 10:45
Экс-чемпиона мира по боксу из России дисквалифицировали за допингСпорт, 10:44
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
В Швеции мужчину задержали за «грубое проникновение» в посольство РоссииОбщество, 10:40
Названы мегаполисы с подешевевшими в январе 2025 года новостройкамиНедвижимость, 10:36
Володин призвал защитить россиян от навязывания излишних тратОбщество, 10:34
ФСБ задержала новороссийца, хранившего взрывчатку в тайникеПолитика, 10:27
FT узнала стратегию ЕС и НАТО по претензиям Трампа на ГренландиюПолитика, 10:24
Кому из айтишников повысят зарплаты в 2025 году. Мнение экспертов рынкаLife, 10:24
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:24