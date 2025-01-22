Рамасвами передумал идти в администрацию Трампа из-за раскола с Маском

Вивек Рамасвами видел в DOGE неправительственный аналитический центр, а Маск хотел интеграции в правительство и доступ к секретной информации. По разным причинам первый миллиардер вызвал гнев со стороны Трампа и его команды

Илон Маск (Фото: Kenny Holston / Reuters)

Бизнесмен Вивек Рамасвами не стал соруководителем Департамента государственной эффективности (DOGE) вместе с миллиардером Илоном Маском из-за философского раскола между ними, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Рамасвами и Маск разделяли радикальное видение сокращения правительства, но их стратегии достижения этой цели различались и в конечном итоге были несовместимы. Рамасвами изучал, какие государственные ведомства можно закрыть без одобрения конгресса, исследуя правовые способы. Он видел в DOGE неправительственный орган, схожий с аналитическим центром, добивающийся значительных перемен, которые затем можно будет кодифицировать в законодательство.

Маск в подобных процессах заинтересован не был и подходил к деятельности DOGE с «технологической точки зрения». «Это были конкурирующие видения», — пояснил источник издания. По данным WP, Маск все больше приходил к выводу, что DOGE должна работать как небольшая организация внутри правительства с доступом к крайне конфиденциальной информации, а также избегающая судебных исков с требованием раскрыть содержимое заседаний и протоколы.

По сведениям The New York Times, Рамасвами раздражал Маска, а также других приближенных к Трампу и даже самого президента США. Одним из наиболее спорных вопросов стала его поддержка привлечения высококвалифицированных работников с помощью виз H1B. Маск занимал ту же позицию, но его вес в окружении республиканца был значительно больше в силу больших пожертвований на избирательную кампанию.

Маск дал понять, что хочет ухода Рамасвами, сообщал Politico и также подтверждал, что недовольным им в окружении президента были многие. «Все хотят, чтобы он убрался из [особняка Трампа] Мар-а-Лаго, из Вашингтона», — рассказал собеседник журнала.

Рамасвами намерен баллотироваться на пост губернатора штата Огайо, должность станет вакантна в ноябре 2026 года.

Состояние Рамасвами превышает $1 млрд, оценивает Forbes. В основном капитал он получил благодаря своей биотехнологической компании Roivant Sciences, основанной в 2014 году. В 2022 году Рамасвами стал соучредителем инвестиционной компании Strive Asset Management.