Экспорт вооружений США в 2024 году достиг рекорда

В 2024 финансовом году США нарастили экспорт вооружений и военной техники на 29%. Спрос растет на фоне продолжающихся боев на Украине. Основными покупателями стали Турция, Израиль, Румыния и Германия

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Экспорт оружия из США в 2024 финансовом году на фоне военного конфликта России и Украины вырос на 29% до рекордных $318,7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Госдепартамента. Годом ранее показатель составил $238 млрд.

Продажи вооружений и военной техники рассматриваются как «важные инструменты внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности», говорится в заявлении Госдепа. Оборонные компании, такие как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman стремятся удовлетворить всплеск спроса, который резко возрос в результате боев на Украине, пишет агентство: министерства обороны разных стран мира «выстраиваются в очередь» на заключение контрактов.

По данным Госдепа, продажи, одобренные в 2024 году, включали поставки самолетов F-16 Турции и их модернизацию на сумму $23 млрд, истребителей F-15 Израилю на сумму $18,8 млрд и танков M1A2 Abrams Румынии на $2,5 млрд.

Среди основных покупателей ведомство упомянуло также Германию, которая получила ракеты для Patriot на $5 млрд, Японию (самолеты-заправщики KC-46A за $4,1 млрд и система Tomahawk за $2,4 млрд), Индию (беспилотники MQ-9B на $4 млрд) и Южную Корею (вертолеты AH-64E Apache на $3,5 млрд).

Есть два основных способа, с помощью которых иностранные правительства покупают оружие у американских компаний: прямые коммерческие продажи, о которых договариваются с компанией, или продажи, при которых правительство обычно связывается с представителем Министерства обороны в посольстве США в столице этого государства, отмечает Reuters. В обоих случаях необходимо одобрение правительства Соединенных Штатов.

Прямые военные продажи выросли до $200,8 млрд в 2024 финансовом году (для сравнения, в 2023 — $157,5 млрд), а продажи по линии правительства — до $117,9 млрд с $80,9 млрд.