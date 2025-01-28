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Технологии и медиа ,  
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Nvidia подешевела на $600 млрд из-за китайского конкурента ChatGPT

Акции американского производителя чипов для ИИ упали на 17,8%. Обвал произошел на фоне роста популярности новой модели искусственного интеллекта китайской DeepSeek — конкурента ChatGPT
NVIDIA NVDA $142,62 -3,12% Купить

Американская компания Nvidia подешевела более чем на $600 млрд за день на фоне успеха китайского конкурента ChatGPT — DeepSeek, пишет Financial Times.

Акции производителя чипов для искусственного интеллекта (ИИ) упали на 17,8%. Это худший результат за день с марта 2020 года, когда акции рухнули в начале пандемии COVID-19.

Капитализация компании сократилась на около $620 млрд.
На сегодняшний день это является крупнейшим падением стоимости компании в истории.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Nvidia потеряла звание «самой дорогой компании в мире», уступив Apple и Microsoft. Состояние ее генерального директора Nvidia Дженсена Хуанг сократилось на $21 млрд, с
с $124,4 млрд до $103,1 млрд, пишет Forbes.

Индекс S&P 500 потерял 1,5%, индекс Nasdaq 100 упал почти на 3%.

Акции американского технологического гиганта обвалились на фоне роста популярности новой модели искусственного интеллекта китайской DeepSeek — конкурента ИИ от OpenAI. К 27 января DeepSeek обогнал ChatGPT по загрузкам из App Store.

На прошлой неделе DeepSeek представил обновленную модель искусственного интеллекта, которая, по словам представителей компании, может конкурировать с технологией OpenAI. Приложение отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя. При этом затраты на разработку были значительно ниже, чем у американских конкурентов.

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