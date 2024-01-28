Экс-премьер Финляндии поборется за пост президента с «истинным финном»

28 января в Финляндии президентские выборы. По данным опросов, в лидерах — экс-премьер Александр Стубб, бывший глава МИД Пекка Хаависто и евроскептик Юсси Халла-ахо. Подробнее — в материале РБК

Фото: Chen Jing / XinHua / Global Look Press

Кто в лидерах предвыборной гонки

28 января в Финляндии пройдут очередные президентские выборы. Избирательные участки откроются в 9 утра по восточноевропейскому времени (10:00 мск) и закроются в 20:00 (21:00 мск). Живущие за границей финны уже проголосовали — этот процесс шел с 17 по 23 января, явка составила 44%. Первые результаты появятся около полуночи по местному времени. А 30 января должны быть объявлены официальные результаты первого тура.

Президент Финляндии избирается прямым всеобщим голосованием на шесть лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. Чтобы одержать победу, нужно набрать более 50% голосов. Если ни один из претендентов не получит такого результата, 11 февраля состоится второй тур, в который выйдут два кандидата с лучшими показателями.

В бюллетенях для голосования — девять кандидатов. Нынешнего президента Саули Ниинистё среди них нет, поскольку он возглавляет страну с 2012 года.

Согласно опросам, фаворитами являются Александр Стубб и Пекка Хаависто.

Александр Стубб — 55-летний кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml). Ранее занимал пост премьер-министра (2014-2015 гг.) и главы МИД (2011-2014 гг.), в 2008 году был председателем ОБСЕ. В 2017 году Стубб ушел из политики и стал вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Taloustutkimus, 28 января Стубба могут поддержать 27%. При этом его поддержка упала по сравнению с декабрьским показателем в 31%.

— 55-летний кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml). Ранее занимал пост премьер-министра (2014-2015 гг.) и главы МИД (2011-2014 гг.), в 2008 году был председателем ОБСЕ. В 2017 году Стубб ушел из политики и стал вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Taloustutkimus, 28 января Стубба могут поддержать 27%. При этом его поддержка упала по сравнению с декабрьским показателем в 31%. Пекка Хаависто — член партии «Зеленый союз», он стабильно сохраняет второе место в предвыборной гонке с 23%. Баллотируется в качестве независимого кандидата уже в третий раз. В 2012 и 2018 годах он приходил вторым, уступая Ниинистё. 65-летний левоцентрист возглавлял МИД Финляндии с 2019 по 2023 годы и вел переговоры об ускорении процесса вступления страны в НАТО.

— член партии «Зеленый союз», он стабильно сохраняет второе место в предвыборной гонке с 23%. Баллотируется в качестве независимого кандидата уже в третий раз. В 2012 и 2018 годах он приходил вторым, уступая Ниинистё. 65-летний левоцентрист возглавлял МИД Финляндии с 2019 по 2023 годы и вел переговоры об ускорении процесса вступления страны в НАТО. Юсси Халла-ахо — до 2021 года лидер ультраправой партии Партии финнов (также известной как «Истинные финны»), спикер парламента. Известен резкой критикой в адрес ЕС и правительства по вопросам миграционной политики. В 2012 году был оштрафован Верховным судом за расистские высказывания. Несмотря на неоднозначную репутацию, в январе Халла-ахо сумел увеличить рейтинг с 10% до 18%.

Тенденции сдвига вправо в Финляндии наметилась в прошлом году, когда после апрельских парламентских выборов на смену левоцентристскому правительству пришел самый правый кабмин в истории страны. Он был сформирован коалицией с участием Национальной коалиционной партии и Партии финнов, представители которой получили семь из 19 министерских портфелей.

Олли Рен — четвертый в гонке за президентскую должность. В январе он улучшил свой рейтинг на 2 процентных пункта, добравшись до отметки в 14%. 61-летний Рен принадлежит к центристской партии «Финляндский центр». Занимал должность заместителя председателя Европарламента (2014—2015 гг.) и министра экономического развития Финляндии (2015—2016 гг.). С июля 2018 года — генеральный директор Банка Финляндии.

Остальные пять кандидатов заметно отстают от этой группы. Уровень поддержки лидера Левого альянса Ли Андерссон — 7%, комиссара ЕС, представителя социал-демократов Ютты Урпилайнен — 5%, академика Мики Аалтола — 3%, лидера христианских демократов Сари Эссайя — 2%, бизнесмена Харри Харкимо — 1%.

Как меняются отношения Москвы и Хельсинки

Президент Финляндии, в отличие от своих коллег в большинстве европейских стран, обладает реальной властью в части формирования внешней политики и национальной политики безопасности. Он представляет страну на встречах НАТО и выступает в качестве верховного главнокомандующего. В период президентства Саули Ниинистё сформировалось следующее распределение сфер ответственности между ним и кабинетом: премьер-министр фокусируется на отношениях с ЕС, а президент — с такими государствами как США, Россия и Китай.

При этом Финляндия после февраля 2022 года оставила политику нейтралитета и баланса между Востоком и Западом. В прошлом году она присоединилась к НАТО, приняла решение о размещении американского контингента, а затем периодически закрывала границу с Россией.

Неудивительно, что в ходе предвыборной кампании кандидаты в президенты сосредоточились на таких вопросах, как новая роль страны как весомого члена НАТО (протяженность российско-финской границы — около 1300 км) и возможность противостоять потенциальным угрозам со стороны России. Если Ниинистё призывал «найти способ поддерживать отношения с Россией после окончания конфликта на Украине», то большинство его потенциальных преемников выступают за ужесточение курса в отношении Москвы.

Только Ли Андерссон в ходе дебатов кандидатов высказалась против полного закрытия границ с Россией. Она пояснила, что Хельсинки надо соблюдать международные обязательства и положения Конституции даже в кризисных ситуациях. Пекка Хаависто сказал, что закрытие границы — это единственная возможность показать россиянам всю «серьезность» нынешней ситуации. В случае избрания он также пообещал сделать Финляндию более подготовленной для противостояния внешнему давлению.

В интервью Politico Александр Стубб заявил, что не планировал возвращаться в политику, но именно действия России на Украине все изменили. При этом в эфире телеканала Yle он усомнился, что Россия может «проверить границы НАТО на прочность». Стубб убежден, что Москва «уже проиграла», потому что Украина станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО. В интервью Reuters он заявил, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с властями России, пока не прекратится конфликт на Украине.

Юсси Халла-ахо публично называет Россию «государством-изгоем», а также выступает за лишение финского гражданства лиц, имеющих также российский паспорт. Халла-ахо владеет русским и украинским языками. В своем YouTube-канале он публиковал антивоенные обращения к россиянам, а два месяца назад произнес речь на украинском перед Верховной радой. В январе 2023 года политик подключился к акции украинских волонтеров, собиравших деньги на артиллерийские снаряды, — с возможностью выбрать надпись на них. Халла-ахо выбрал слоган «За свободу Финляндии». В сентябре 2023 года Халла-Ахо получил украинский Орден князя Ярослава Мудрого II степени — «за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Политолог Хельсинкского университета Йоханна Вуорельма отмечает, что если раньше кандидаты в президенты Финляндии пытались показать, у кого из них лучше отношения с Россией, то теперь конкуренция строится на том, у кого самая жесткая позиция по отношению к Москве, в том числе в военной плоскости. Профессор Хельсинкского университета Юхана Аунеслуома считает, что роль президента при определении политики Финляндии в НАТО — это «неизведанная территория», которую как раз предстоит освоить победителю нынешних выборов.

В Москве вступление Финляндии в НАТО называли посягательством на интересы России. Президент России Владимир Путин заявил, что у двух стран нет никаких споров и проблем, но они появятся в связи с присоединением соседней страны к альянсу.